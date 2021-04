Colapesce è single ma cerca l'amore: "Sogno una splendida ragazza"

16 aprile 2021 a

Colapesce è uno dei cantautori emergenti nel panorama italiano. E' stato tra i protagonisti dell'ultimo festival di Sanremo insieme ad Antonio Dimartino. Vista la sua crescente popolarità sono in molti a chiedere qualcosa in più sulla sua sfera privata. Lui, siracusano di 38 anni, non si apre molto. Ufficialmente è single. Non sembra evere una fidanzata.

Recentemente ha confessato qualche storia fugace. "Spesso gli ascoltatori proiettano aspettative che poi non sono vere su chi suona, magari invece di essere romantico sono uno stronzo per esempio. All'inizio mi è capitato di avere relazioni con persone grazie al mio lavoro, penso sia normale", ha dichiarato a Vice nel 2017. Cinque anni prima Intervistato dal sito DLSO alla domanda ‘Come ti vedi tra 5 anni', il cantautore aveva risposto: "Col quarto disco Colapesce, anzi no, non esageriamo, col terzo disco. Poi con una barca, anche una barchetta piccola, ma soprattutto felicemente fidanzato con una splendida ragazza, visto che ora sono single, magari mi porta bene!". Nel passato del cantautore siciliano ci sarebbero delle ferite per delusioni in amore che gli hanno impedito, finora, di iniziare nuove storie serie. Sempre nella stessa intervista del 2012 alla domanda se potesse rinascere donna ha risposto che sarebbe diventata una suora. Colapesce è molto attivo sui social, ma anche da lì non sono trapelate informazioni indiscrete. Insomma finora non è scattato il colpo di fulmine e Colapesce è ancora alla ricerca di quella donna ideale che aveva descritto nell'intervista del 2012. All'orizzonte quella ragazza non c'è e dunque il cantante si dedica alla musica e al rapporto con i fans.

A Propaganda Live dal futuro della ricerca alla necessità di musica

Questa sera, venerdì 16 aprile, sarà ospite dello show Propaganda Live condotto da Diego Bianchi. Sarà ospite insieme al partner artistico antonio Dimartino con il quale ha condiviso il palco dell'Ariston. L'appuntamento è per le 21.15 su La 7.

