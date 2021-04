Max Gazzè, cinque figli e nessuna moglie al fianco. L'ultimo flirt con Asia Argento

16 aprile 2021 a

Max Gazzè è uno dei musicisti più brillanti della cosiddetta scuola romana. Bassista e cantautore raffinato negli anni si è fatto apprezzare come altri suo compagni di strada, in particolar modo Daniele Silvestri e Nicolò Fabi. Vista la sua popolarità negli anni è cresciuta anche la curiosità sulla sua vita privata.

Max Gazzè è nato a Roma, il 6 luglio del 1967 e in realtà si chiama Massimiliano. La svolta artistica nella sua vita avviene quando da ragazzo si trasferisce in Belgio, a Bruxelles, seguendo il padre che lavorava presso l’ambasciata italiana. Lì prese le prime lezioni di basso elettrico. L’approfondimento in materia di composizione lo hanno reso un musicista eclettico e dalle ampie visioni sonore. La sua vita sentimentale è stata piuttosto movimentata. Ad ora il musicista ha cinque figli anche se al momento non ha una moglie al fianco. E' stato sposato per 15 anni con Maria Salvucci, dalla quale ha avuto i suoi primi tre figli. Samuele, Bianca, campionessa italiana di salto ad ostacoli, ed Emily. Nel 2010 è arrivata la separazione. Max ha conosciuto Sabrina. Da lei, senza sposarsi, ha avuto altri due figli: Silvia, nel 2013, e Guglielmo, nel 2016. Dopo aver rotto anche questa relazione, ha avuto un flirt con Asia Argento. Ma la loro relazione è stata breve. Le motivazioni dell’addio non sono mai state rese note, anche se, appena dopo la rottura Asia Argento ha confessato che gli uomini per lei sono solo una perdita di tempo ed energie. Uno dei figli del cantautore romano, Samuele, sembra voler in qualche modo intraprendere la carriera nel mondo della musica seguendo le orme del padre anche se con una latro genere musicale. Infatti è un rapper emergente con il nome di Sam Blu.

Max Gazzè sarà ospite questa sera, venerdì 16 aprile, di Propaganda Live il programma condotto da Diego Bianchi su La 7 a partire dalle 21.15.

