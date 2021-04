Massimo Ghini, l'amore per la Roma e le partite in spiaggia con Agostino Di Bartolomei

16 aprile 2021 a

a

a

Massimo Ghini è uno dei tifosi vip più amati dal popolo dei tifosi della Roma. L'attore non ha mai nascosto la sua fede calcistica e spesso segue dal vivo, ovviamente prima della pandemia, la sua squadra del cuore dalla tribuna dello Stadio Olimpico. Era sugli spalti anche il giorno dell'addio al calcio di Francesco Totti e, come molti in quel giorno, ha pianto. Ma il legame più forte l'attore romano lo ha avuto con un altro storico capitano: Agostino Di Bartolomei, che indossava la fascia di capitano nella Roma del secondo scudetto quella di Falcao, Conti, Pruzzo guidata dal barone Niels Liedholm.

Giancarlo Giannini e il dramma del figlio morto a 21 anni

Agostino Di Bartolomei e Massimo Ghini sono coetanei. E' stato l'attore, anni fa, a raccontare al quotidiano Il Romanista il loro legame fin da quando erano bambini: "Era giusto il ‘70, o il ’71 – racconta Massimo. – Con Ago ci conoscemmo allora. Fu quando i miei comprarono una casa al mare, al Lido di Cincinnato, tra Lavinio ed Anzio. Casa di Ago era forse a un paio di centinaia di metri dalla mia. Lui giocava già con le giovanili della Roma, ma – anche se ero un grande tifoso giallorosso – non lo conoscevo. Anche perché erano anni in cui non c’era, sulle squadre dei ragazzi, l’attenzione che c’è oggi. Un interesse che sarebbe nato da lì a poco, proprio con la Primavera di Agostino, Bruno Conti e Francesco Rocca, che è quella che vinse lo scudetto. La nostra amicizia è nata proprio in spiaggia, di fronte a quelle poche case, in quel piccolo bar, facendo quello che facevano e fanno tutti i ragazzi: dal giocare a carte o a biliardino, al tirare calci al pallone". Poi l'attore ha parlato anche del dolore per la morte di Di Bartolomei che si è sparato il 30 maggio del 1991. "Come l’ho vissuto? Ovviamente con grande dolore".

Simona Ventura indossa il vestito pieno di cristalli che aveva preparato per Sanremo

Massimo Ghini sarà ospite questa sera, venerdì 16 aprile, della trasmissione Canzone Segreta condotta da Serena Rossi su Rai 1 a partire dalle 21.15.

Canzone Segreta, da Serena Rossi anche Brignano, Giannini e Ventura

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.