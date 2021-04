16 aprile 2021 a

Oroscopo del Corriere di sabato 17 aprile 2021, le previsioni segno per segno per la giornata.

ARIETE

Oggi è probabile che si crei un conflitto emotivo interiore se non stai attento e le persone potrebbero pestarti i piedi se gliene dai l'opportunità.

TORO

La gente potrebbe aver sentito la mancanza della tua compagnia ultimamente. Ristabilisci i contatti con chi sai di aver trascurato.

GEMELLI

Oggi potresti sentire tensione nel tuo mondo senza sapere davvero perché. Questa sensazione potrebbe farvi annodare lo stomaco.

CANCRO

C'è un potere speciale nelle tue parole oggi e una fiducia interiore che di rado è stata così forte. Prova a trarre vantaggio da questa situazione.

LEONE

Confidate nel fatto che oggi tutto andrà alla perfezione. Sarete attratti da coloro che vi fanno sorridere e queste sono le persone a cui starete vicini.

VERGINE

Se ti sembra di correre con la batteria scarica, ricorda che hai sempre un serbatoio di riserva pronto a entrare in funzione. Non mollare.

BILANCIA

Aggiungi vivacità alla tua giornata. Mettiti in moto, ma senza esagerare, e assicurati di usare ogni minuto al massimo del suo potenziale.

SCORPIONE

Oggi vi sentirete particolarmente coraggiosi, ma cercate di non fare il passo più lungo della gamba. Godetevi il momento senza stressarvi.

SAGITTARIO

Se continui a pensare che hai bisogno di molte cose materiali per essere felice, non sarai mai veramente soddisfatto. Rivedi la tua scala di valori.

CAPRICORNO

Fortuna e prosperità sono alla tua portata. L'unico problema è che potresti non accorgertene perché sei troppo preso da qualche dramma emotivo.

ACQUARIO

Circondati delle persone che sai che ti faranno sentire meglio oggi. Non c'è motivo di stare da solo quando sai che c’è qualcuno che ti ama.

PESCI

Non limitatevi a parlare di grandi viaggi intorno al mondo, iniziate a pianificarli. Se non iniziate a risparmiare risorse non riuscirete mai a partire.

