Simona Ventura e il vestito pieno di cristalli preparato per Sanremo. Questa sera lo indosserà da Serena Rossi

La serata finale di Sanremo è saltata al causa del Covid e quel vestito era rimasto nella scatola. Ma Simona Ventura non ha rinunciato a indossarlo e questa sera, ospite di Canzone segreta, lo metterà nella trasmissione di Serena Rossi. A svelarlo è la stessa Simona Ventura nel suo profilo Instagram: "Stasera sarò, con grande gioia, a Canzone Segreta su Rai 1 e finalmente indosserò l’abito che mi avevano preparato per la serata finale di Sanremo. E’ un tuxedo di pura luce disegnato da Nick Cerioni ed ha visto la collaborazione di Estrolab stile con le sapienti mani di @goretti_maniadaltatecnologia che lo hanno riempito di 180.000 cristalli crystalsbypreciosa. Ci tengo a ringraziare tutti quelli che hanno reso possibile questo sogno".

Simona Ventura sembra aver ritrovato la serenità grazie al giornalista Giovanni Terzi. Dopo la fine del matrimonio con Stefano Bettarini la conduttrice sta passando un momento d'oro al fianco del giornalista che, stando a quanto dice la stessa Simona Ventura, ha avuto il merito di riuscire a riunire i vari pezzi della sua famiglia. Infatti il suo attuale compagno sembra avere un buon rapporto con Bettarini e dunque è tornata la serenità. Giovanni Terzi, figlio di Antonio Giovanni Battista Terzi, ex vicedirettore del Corriere del Sera, ha deciso di intraprendere la sua strada di suo padre diventando, in primis, direttore della testata online Il Giornale Off. Classe 1964 è stato per anni un volto noto della Rai. Negli anni scorsi ha pubblicato il libro Eroi Quotidiani grazie al quale ha conosciuto Simona Ventura. Infatti i due hanno rivelato che si sono conosciuti durante una cena insieme ad amici comuni durante la quale il giornalista ha donato il suo libro alla sua futura compagna. Ne è nato un amore che sembra resistere: "Sono innamorata pazza. La vita mi ha fatto un regalo immenso e inaspettato. Ho paura a dire che siamo felice ma è proprio così. Sono felice, ma anche serena perché io e Giovanni siamo uguali, uniti da una storia simile. Entrambi siamo genitore separati e ci siamo incontrati mentre stavamo vivendo un momento psicologico identico. Inoltre abbiamo una grande affinità elettiva”, ha confessato in un'intervista Simona Ventura. Il giornalista, prima di conoscere la conduttrice, è stato sposato con Dalila Di Lazzaro fino al 2011. Insomma come l'attuale compagna aveva alle spalle una lunga storia finita nel peggiore dei modi.

La conduttrice sarà tra le protagoniste questa sera, venerdì 16 aprile, dello show Canzone Segreta condotto da Serena Rossi. Come tutti i venerdì l'appuntamento per i telespettatori è su Rai 1 alle 21.15.

