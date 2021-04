Valeria Fabrizi e la malattia. "Un intruso nella mia vita, ma non mi sono mai fermata"

16 aprile 2021 a

Valeria Fabrizi è uno dei volti più amati della televisione e del cinema. Ma l'attrice, 83 anni, negli ultimi anni ha dovuto fare i conti con una malattia che ha messo a rischio il suo lavoro. "Ma non mi sono mai fermata", ha confessato in una recente intervista televisiva. Il grande pubblico ha imparato ad amarla nel ruolo di Suor Costanza di Che Dio ci aiuti al fianco di Elena Sofia Ricci, Francesca Chillemi e molti altri giovani attori emergenti. L'attrice nel 2019 durante una puntata di Domenica In confessò a Mara Venier di essere gravemente malata senza specificare tuttavia la malattia: parlando di un "intruso" che era arrivato nella sua vita: “Ho reagito con positività e sono andata avanti a lavorare – ha raccontato l'attrice – Ho chiesto di snellire il mio ruolo, per poter lavorare anche nei giorni prima dell’intervento e ne sono stata felice”.

La sua vita è stata caratterizzata dall'amore per il marito Tata Giacobetti, morto nel 1988. Insieme a Tata, la Fabrizi ha avuto due figli. Il primo, Alberto, è venuto a mancare a soli tre mesi di vita per un arresto cardiaco. Dopo il grande dolore, la coppia ebbe un’altra figlia, Giorgia Giacobetti. Molto si è detto anche del suo rapporto con Walter Chiari. Qualche anno fa, ospite della trasmissione di Caterina Balivo, Vieni da me, la Fabrizi confessò di aver avuto una breve storia con l’attore quando le aveva appena 18 anni. Dopo quella breve storia rimasero amici tanto che negli anni '80 l'attore andò a vivere nella casa di Valeria Fabrizi e Tata Giacobetti. Morì tre anni dopo il marito dell'attrice. “Lui era stato abbandonato. Ce lo portò mio marito, che gli voleva molto bene ed era suo amico”, ha raccontato in quell'intervista televisiva.

Valeria Fabrizi sarà ospite questa sera, venerdì 16 aprile, della trasmissione Canzone segreta condotta da Serena Rossi su Rai 1 dalle 21.15.

