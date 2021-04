Emanuele Filiberto di Savoia, amori e passioni del principe ospite fisso in tv

16 aprile 2021 a

a

a

Consideratelo un "ospite fisso". Parliamo di Emanuele Filiberto di Savoia che è sempre più spesso in tv come oggi, venerdì 16 aprile 2021, nella prima puntata di "Felicissima sera" su Canale 5.

Emanuele Filiberto è un membro della casa reale Savoia nella quale si colloca con il titolo di principe. In quelità di personaggio tv ha preso parte ad Amici Celebrities, programma di Maria De Filippi.

Ha preso parte a numerosi programmi sia come ospite che come conduttore: Quelli che il Calcio, I Raccomandata, Ciak si Canta, Il ballo delle debuttanti e nel 2009 a Ballando Con le Stelle dove si è classificato al primo posto. Nel 2010 partecipa al Festival di Sanremo in coppia con Pupo cantando la canzone “Italia Amore mio”. A Sanremo si classifica al secondo posto. Nel 2011 è all’Isola dei famosi come ospite non in gara e debutta al cinema nel film cinepanettone “Vacanze di Natale a Cortina” dove interpreta il ruolo di sé stesso. Inoltre conduce Pechino Express nel 2012.

Emanuele Filiberto, dai flirt con Francesca Dellera e Kate Moss allo spot trash: "Se fumi fai più sesso"

La moglie di Emanuele Filiberto di Savoia è Clotilde Courau, i due si sono conosciuti grazie al principe Alberto di Monaco. Si sono sposati nel 2003 dopo un lungo corteggiamento da parte di Emanuele. La coppia ha due bambine: Vittoria Chiara, nata nel 2003 e Luisa, nata nel 2006. Tra le passate relazioni famosi di Emanuele si ricorda il flirt con la bellissima Kate Moss durato solo pochi mesi.

Emanuele Filiberto, dall'esperienza di giudice di Amici al ricordo del principe Filippo

Emanuele Filiberto ama l'Italia e segnatamente una regione: l'Umbria. Il principe ha un casolare in Altotevere, nel comune di Umbertide, a cui è particolarmente legato. Un cittadino che adora la campagna e la suoi frutti e dove torna nella pause di lavoro e dove si intrattiene con la sua famiglia lontano dai riflettori. Una scelta di vita di cui il principe va fiero.

Stasera in tv venerdì 16 aprile 2021, "Felicissima sera" con Pio e Amedeo: i super ospiti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.