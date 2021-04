Enrico Brignano e la compagna Flora svelano il nome del figlio in arrivo. Poi si sposeranno

16 aprile 2021 a

Enrico Brignano e Flora Canto hanno deciso. Si sposeranno non appena il loro secondo figlio verrà alla luce. Il piccolo nascerà in estate e, come ha rivelato la coppia al settimanale Confidential, si chiamerà Niccolò. I due hanno già una bambina, Martina, che ha 4 anni. La compagna del comico romano, che è al sesto mese di gravidanza, fa sapere tramite il settimanale: ""Abbiamo deciso di fare il secondo figlio perché gli anni corrono. Dopo mesi di discussione siamo quasi d'accordo sul nome, si chiamerà Niccolò". Infatti la scelta non è stata semplice per Brignano, come confessa lui stesso aveva altre preferenze: "Io avevo proposto anche Alfio o Saturnino, ma Flora me li ha bocciati entrambi, chissà perché".

Sempre nella stessa intervista la coppia annuncia che dopo la pandemia cio sarà il grande passo. Ossia il matrimonio. Insomma la famiglia sarà ufficializzata. I due aspettano il matrimonio da anni e vogliono festeggiarlo per bene senza mascherine e distanziamento. Flora Canto ha parlato anche dell'inizio della loro relazione: "Enrico non è il tipo che ti regala diamanti - racconta - Mi portava sacchetti di frutta fresca (sapeva che mi piace e se ne intende, visto che i suoi avevano un negozio di ortaggi). E uno dei primi doni è stato una cassetta degli attrezzi. Poi, davanti alla mia faccia perplessa ha detto: 'Vivi da sola, può esserti molto utile'. Veniva con me a fare la spesa, insomma era una persona normale, non uno che si atteggiava a protagonista del magico mondo degli artisti". Un'intesa la loro che non sembra conoscere crisi e che è rafforzata dalla nascita dei bambini. Come detto Brignano e la compagna sono pronti per il grande passo.

Il comico questa sera, 16 aprile, sarà ospite dello show "Canzone segreta" condotto da Serena Rossi che andrà in onda su Rai 1 alle 21.15.

