Ivana Spagna, la donna del pop che chiese il divorzio dopo una settimana

Ivana Spagna, classe 1954, veneta (è nata a Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona), cantautrice e scrittrice, per anni è stata una delle artiste simbolo per la musica italiana da discoteca. Stasera, venerdì 16 aprile, sarà ospite di Felicissima Sera, il nuovo programma di Canale 5, condotto da Pio e Amedeo. Sono trascorsi cinquant'anni dall'esordio di Spagna. Era il 1971 quando si lanciò nel panorama della musica con Mamy Blue, un 45 giri. Ma non riuscì a sfondare subito. Per circa dieci anni fu costretta a fare gavetta e riuscì a restare nel mondo delle note grazie all'impegno come autrice e corista, in particolare con Sergio Endrigo e Ornella Vanoni.

E' il 1986 l'anno che segna la sua carriera con il singolo Easy Lady, una autoproduzione che viene apprezzata anche in Francia, Germania e persino Inghilterra. E va molto bene anche il secondo, Call Me, un anno più tardi. Spagna riesce addirittura a classificarsi al tredicesimo posto nella classifica Billboard degli Stati Uniti, cosa molto rara per una artista italiana. Il primo album è del 1987, ma è il Festivalbar ad accendere la sua carriera grazie al trionfo con Dance, Dance, Dance. Negli anni Novanta continua a lavorare sull'asse Italia-Usa e viene persino scelta da Elton John per la versione italiana di Circle of Life, nel film Disney Il Re Leone. Il terzo posto del Festival di Sanremo con Gente come noi è un altro momento importante della sua carriera, ma da quella fase inizia una lenta e costante discesa. Complessivamente sono ventuno i suoi album, di cui diciassette in studio e quattro raccolte. Si aggiungono a tre opere letterarie, l'ultima nel 2017: Sarà capitato anche a te.

La vita è stata intensa anche dal punto di vista sentimentale. Nel 1992 il matrimonio a Los Angeles con il modello francese Patrick Debort con cui era fidanzata da otto anni: una settimana dopo lei chiese il divorzio. Per quindici anni è stata poi legata al suo manager, Ugo Cerruti, storia finita nel 2016. Oggi Ivana Spagna è single, dopo aver vissuto una storia con un uomo di diciotto anni più giovane. Troppa la differenza di età, lei non gli avrebbe potuto dare il figlio che lui voleva.

