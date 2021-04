Anna Valle, la fake news sulla sua malattia. Ecco perché odia i social

16 aprile 2021 a

Anna Valle è una delle attrici più amate. Si è fatta conoscere al grande pubblico italiano nel 1995 con la vittoria al concorso di Miss Italia, ricevendo la corona di bellezza più ambita a soli 20 anni. Da lì è iniziata una carriera fiorente e ricca di esperienze artistiche importanti, al cinema, in televisione e in teatro. Ma negli ultimi mesi la sua vita è stata turbata da un'odiosa fake news sul suo stato di salute. Qualcuno, utilizzando dei profili social falsi, aveva diffuso la falsa notizia che l'attrice soffriva per una malattia cronica. La notizia si diffuse in modo virale tanto che l'attrice a dicembre è stata costretta a smentire tutto con un video messaggio: "Voglio ribadire che non posseggo nessun profilo social autorizzato in modo ufficiale o no da me, quindi quello che molti di voi stanno seguendo è un fake. Inoltre, non ho nessuna malattia, sono perfettamente in salute, che è qualcosa di non scontato in un periodo come questo", disse ai fans. La fake è nata probabilmente da una vecchia intervista a Ok Salute del 2011 in cui la Valle parlava di sindrome del colon irritabile, che di recente alcuni siti hanno riproposto ingigantendone la portata e parlandone come di "malattia cronica senza soluzione".

L'attrice non ama i social e l'ultimo episodio che l'ha vista vittima delle false notizie che possono circolare sui social. Lei non ama mettersi in mostra con questi strumenti e sulla sua vita privata è piuttosto riservata. E' sposata dal 2008 con Ulisse Lendaro, un avvocato penalista e civilista di Vicenza, lontano dal mondo dello spettacolo. Anna Valle è mamma di Ginevra (20 aprile 2008) e di Leonardo (30 aprile 2013).

Questa sera, 16 aprile, l'attrice sarà ospite dello show Canzone Segreta condotto da Serena Rossi su Rai 1 alle 21.25.

