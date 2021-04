Francesco De Gregori, il cantautore simbolo della musica italiana ospite di Pio e Amedeo

16 aprile 2021 a

Stasera in tv, Francesco De Gregori, sarà uno degli ospiti della prima puntata di Felicissima Serata, nuovo show di Canale 5, condotto da Pio e Amedeo. De Gregori è uno dei simboli della musica italiana e recentemente, domenica 4 aprile, ha compiuto settanta anni. Il cantautore, infatti, è nato a Roma il 4 aprile 1951 ed ha trascorso il suo compleanno contornato da familiari e pochi intimi. Di certo Francesco De Gregori ha segnato la storia della musica italiana ed davvero molto difficile trovare qualcuno che non abbia ricordi o momenti particolari della propria vita legati ad una sua canzone.

Un vero e proprio poeta musicale che nei suoi brani è stato in grado di alternare quasi tutti i tipi di sonorità. Dalla canzone d'autore a quella popolare, a volte passando anche attraverso il rock e non solo. La sua vita artistica è stata sempre molto intensa al punto da aver pubblicato ben 49 album, 21 registrati in studio, 16 live, 12 raccolte. Ha lavorato con i migliori musicisti italiani e con parecchi artisti di fama internazionale ed è stato protagonista di centinaia di concerti, alcuni entrati nella storia del nostro Paese.

E' stimato e amato da tutti gli altri artisti musicali del Paese, a partire da Vasco Rossi che ha cantato un suo brano (Generale) e che lo ha sempre salutato con grande affetto durante gli spettacoli oppure sui suoi profili social ufficiali. Nei giorni scorsi sul suo profilo ufficiale Instagram, Francesco De Gregori ha pubblicato un video della lavorazione sul brano La testa nel secchio che ovviamente è stato molto apprezzato dai follower, pronti a fare di tutto per poterlo di nuovo ascoltare dal vivo. Questa sera sarà uno dei protagonisti del nuovo show lanciato da Canale 5 e atteso con grande curiosità dai telespettatori della principale rete del gruppo Mediaset.

