Stasera in tv venerdì 16 aprile 2021, "Felicissima sera" con Pio e Amedeo: i super ospiti

Un programma atteso: per i protagonisti, per la formula e anche per gli ospiti che vedremo. Super ospiti. Dopo il grande successo del programma “Emigratis”, l’incursione al Festival di Sanremo e la partecipazione ad “Amici di Maria De Filippi”, Pio e Amedeo sono infatti pronti a guidare il loro show di prima serata su Canale 5: “Felicissima Sera”, che prende il via oggi, venerdì 16 aprile.



Ospiti della prima puntata, tutti consapevoli che sul palco di “Felicissima Sera” potrà accadere di tutto, sono: Maria De Filippi, Francesco De Gregori, Emanuele Filiberto, Tommaso Paradiso, Francesco Pannofino, Ivana Spagna e Andrea Iannone.



In ciascuna delle tre puntate di “Felicissima Sera”, sono state annunciate dalla produzione grandi coreografie e performance, musica live, momenti di irriverente comicità e lo sguardo disincantato sul mondo di Pio e Amedeo: pronti a dissacrare il linguaggio televisivo, senza dimenticare la tradizione del grande varietà rielaborato con la loro brillante leggerezza.

Felicissima Sera, come fa sapere il sito quimediaset.it è anche digital. Su Mediaset Play Infinity (sito, app, smart tv) sarà possibile seguire le puntate in diretta, recuperarle in un secondo momento e rivedere i momenti più divertenti. I profili Facebook, Instagram e Twitter di Felicissima Sera, inoltre, coinvolgeranno gli utenti con gif, meme e video esclusivi di backstage. L’hashtag ufficiale è #FelicissimaSera.

Un format che si annuncia originale, singolare e come sempre tutto da scoprire e che stasera sarà alla prova del pubblico. Oltre alla simpatia e alla capacità di conduzione, c'è sicuramente da tenere presente la portata degli ospiti del programma di prima serata del venerdì della rete ammiraglia Mediaset che come nel caso di questa sera, all'esordio, sono davvero di primo piano. La curiosità prestissimo verrà soddisfatta: fra pochissime ore la messa in onda della prima puntata del programma su Canale 5.

