Tv7, dall'emergenza Covid a quando in Calabria le bimbe si sposavano a 12 anni

Tv7 in seconda serata stasera, 16 aprile, su Rai 1 proporrà a mezzanotte servizi di approfondimento su alcuni temi attuali e considerati particolarmente interessanti. E partirà dallo smart working sull’efficienza della pubblica amministrazione: si dilatano le attese dei cittadini mentre i dipendenti non vengono messi in condizione di operare da casa con strumenti adeguati. Subito dopo attenzione sul caso Sardegna. L'isola in poche settimane è passata dalla zona bianca a quella rossa. Riassaporare la normalità è stata soltanto una magra illusione, che cosa è accaduto?

Servizio dedicato alla campagna vaccinale. In considerazione dei tempi, cosa aspetta al Paese? Quanto impiegherà l'Italia per cercare di raggiungere l'immunità di gregge? Sarà abbattuta la letalità del virus? E nel caso come sarà la possibile convivenza con il Covid 19? Spazio anche allo sport. Si scopre che decine di atleti minorenni vengono reclutati in Mali da un gruppo sportivo, l’Apds, che li fa venire in Italia per giocare a basket nei campionati giovanili. Ed è subito colonialismo sportivo. Approfondimento sul mondo della formazione. Alle difficoltà della didattica a distanza si aggiunge anche la consapevolezza che le università non sono luoghi sicuri per le studentesse. Accade in Calabria dove il collettivo “Fem.in cosentine in lotta” ha raccolto le testimonianze di un centinaio di ragazze che hanno subito molestie da parte dei docenti.

Un romanzo postumo e un'opera rock finita di comporre poco prima della morte: impossibile dimenticare Stefano D'Orazio (nella foto). Il batterista dei Pooh, scomparso qualche mese fa proprio a causa delle complicanze del Covid, il ricordo della moglie Tiziana Giardoni e della musica, su cui ha sicuramente lasciato il suo segno professionale. Per concludere la puntata, dagli archivi, un viaggio tra le Spose bambine. È il 1965. A Ispica, in provincia di Ragusa, su 13mila abitanti si contano centinaia di ragazze che hanno “preso marito” prima dei 16 anni. C'è anche chi di anni ne ha solo 12. La storia di Francesco e Felicia, 29 anni in due. Una puntata sicuramente interessante e di approfondimento che chiude la serata di Rai 1, come accade tutti i venerdì.

