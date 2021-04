Tiziana Giardoni, la manager che è diventata moglie di Stefano D'Orazio dei Pooh

16 aprile 2021 a

Tiziana Giardoni, moglie del cantante dei Pooh Stefano D'Orazio, è una degli ospiti di Oggi è un altro giorno di venerdì 16 aprile. Insieme a lei in studio ci saranno anche Paola Barale, Paola Quattrini, il pianista Memo, tutti ospiti del salotto di Rai 1 di Serena Bortone.

La manager e organizzatrice di eventi, come detto, è stata la sposa di Stefano D'Orazio, morto a novembre dello scorso anno a causa del Covid. Ventidue anni di meno tra i due, che prima di sposarsi sono stati insieme per altri dodici anni. Le nozze sono state celebrate nel 2017, nel giorno esatto del 69esimo compleanno del cantante che aveva detto che non si sarebbe mai sposato. Pochi giorni fa la Giardoni è stata ospite anche di Bianca Guaccero a "Detto Fatto".

Anche in quell'occasione, come altre volte in passato, ha ricordato l'ultima notte in cui ha visto il marito: "Non riesco a cancellare quella notte in cui ho visto Stefano per l’ultima volta: aveva la febbre a 39 e mezzo, se ne è andato con il 118 guardandomi con lo sguardo impaurito e perso". Subito dopo la morte del marito Tiziana affidò il suo dolore a un comunicato stampa dove si leggeva tra l'altro: "Ho perso una parte di me stessa, Stefano era la mia forza, il mio sorriso, mi mancherà tutto di lui". Tiziana Giardoni, pochi giorni dopo la morte di Stefano D'Orazio, ha perso anche il padre Mauro. La donna lo ha annunciato con un post sui social pubblicando una foto del padre insieme a Stefano e scrivendo "E adesso lassù voi due che farete? La vita mi ha portato via i miei due grandi amori... ciao papino mio...ti ho amato tanto e ti amerò per sempre!", ha scritto. Piano Piano Tiziana sta riuscendo ad andare avanti dopo queste due dure prove che la vita le ha riservato e oggi tornerà a parlare di sè e dei suoi progetti in diretta tv a partire dalle ore 14.

