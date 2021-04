Paola Barale, il matrimonio con Gianni Sperti e l'amore ormai finito per Raz Degan

16 aprile 2021 a

a

a

Paola Barale è uno degli ospiti della puntata di Oggi è un altro giorno di venerdì 16 aprile. La conduttrice televisiva, attrice e showgirl, classe '67, è stata molto famosa e nota al grande pubblico soprattutto tra gli anni Novanta e i rimi anni Duemila. La sua vita privata è stata ricca e, al tempo stesso, travagliata.

Oggi è un altro giorno, gli ospiti e gli affetti stabili di Serena Bortone

Innanzi tutto va detto che Paola non ha figli e ha sempre detto di non volerne. Tre i suoi grandi amori: Marco Bellavia, con cui ha avuto una relazione dal 1992 al 1995; poi il matrimonio con il ballerino Gianni Sperti e infine la grande storia d'amore - poi finito nel 2015 - con il modello israeliano Raz Degan. Attualmente vige il più assoluto riserbo sulla vita sentimentale di Paola Barale. Dopo la fine del matrimonio con Gianni Sperti e della sua relazione con Raz Degan si era vociferato che avesse una relazione con l'osteopata dei vip Alessandro Carollo. Con Gianni Sperti il matrimonio è durato solo quattro anni, dal 1998 al 2002, quando ha conosciuto Raz Degan mentre i due si stavano già separando. "Ci siamo persi senza che lui mi abbia lasciato almeno un ricordo che fosse buono", aveva detto Paola Barale a Live Non è la D'Urso parlando dell'ex marito.

Elisa Isoardi lascia l'Isola dei famosi: l'infortunio all'occhio è più grave del previsto

La love story con Degan dominò le pagine dei giornali di gossip di quegli anni e insieme formarono una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. Nonostante i pettegolezzi di molti giornali, la conduttrice ha rivelato di non aver mai tradito l’ex marito e che la sua storia d’amore con il modello israeliano sia iniziata a matrimonio terminato. è stata tradita da Raz Degan nel 2008, quando il modello ha avuto una breve relazione con l’attrice Kasia Smutniak. Nonostante questa vicenda, i due sono tornati insieme e hanno vissuto il loro amore fino al 2015. E da allora la sua vita sentimentale è rimasta top secret.

Uomini e donne, Gianni Sperti a Valentina Autiero: "Vai via dal programma". Lei posta una foto in costume, haters scatenati | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.