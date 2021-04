Uomini e Donne, Giacomo e il bacio con Martina. Trono Over: largo a Isabella Ricci

16 aprile 2021 a

Ultimo appuntamento della settimana, su Canale 5, per Uomini e Donne. Il dating show condotto da Maria De Filippi va in onda oggi, venerdì 16 aprile, alle ore 14.45 per una puntata che si annuncia ricca di colpi di scena. Anticipazioni ufficiali non ce ne sono, ma seguendo le registrazioni della trasmissione, oggi pomeriggio i protagonisti saranno due (Trono classico e trono over sono insieme): riflettori puntati su Isabella Ricci e Giacomo Czerny

Giacomo, proprio come Massimiliano Mollicone, ha baciato Carolina senza telecamere. Ma tra i due, a quanto trapela ed è possibile notare, il rapporto non procede come sperato e quindi sarà tempo ben presto di un nuovo confronto. Carolina ha più volte ribadito di non sentirsi desiderata da Giacomo che sta conoscendo anche un’altra corteggiatrice di nome Martina. Con quest’ultima la cosa è seria, almeno pare al momento, così nel corso della puntata di oggi potrebbe arrivare il bacio.

Protagonista attesa, dicevamo, è poi Isabella Ricci. Le attenzioni si stanno concentrando su di lei, la sua eleganza e la sua personalità. Isabella del trono over è la dama che potrebbe prendere il posto di Gemma Galgani. Fatto non indifferente, Isabella piace sia a Gianni Sperti che a Tina Cipollari che del dating show di Canale 5 sono gli opinionisti. Tina è poi la nemica di Gemma. Se lo stia facendo per fare un dispetto alla dama di Torino, lo scopriremo solo in seguito, fatto sta che Isabella è una autentica stella della trasmissione di Maria De Filippi e in questa trasmissione di oggi che chiude la settimana, ne è attesa la conferma. Staremo a vedere, soprattutto i dettagli dei quali sapremi fra non molto con la messa in onda della puntata nel primo pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset.

