Canzone Segreta, da Serena Rossi anche Brignano, Giannini e Ventura

Canzone segreta. Questa sera in tv, venerdì 16 aprile 2021, un'altra puntata su Rai 1 di Canzone Segreta, lo spettacolo condotto da Serena Rossi che ancora una volta ospiterà importanti personaggi della vita pubblica del Paese e ovviamente in particolare del mondo dello spettacolo. Il programma della Rai è prodotto in collaborazione con Blu Yazmine e la padrona di casa come al solito gestirà le emozioni sulla poltrona bianca, elemento diventato ormai iconico e identificativo della serie, dalla quale passeranno in questa quinta puntata sei ospiti: Anna Valle, Enrico Brignano, Giancarlo Giannini, Valeria Fabrizi, Simona Ventura e Massimo Ghini.

Come sempre ciascuno di loro sarà accompagnato dalle prime note della sua canzone del cuore in un mondo costruito con i suoi ricordi più intimi. La musica sarà supportata da fotografie e filmati che scorreranno sul grande schermo, e insieme avranno il compito di far riemergere i momenti più importanti della sua vita. Anche in questa puntata le sorprese non mancheranno. Dopo il percorso della loro storia, i protagonisti avranno un dono canora da parte di un cantante o di un gruppo in omaggio proprio alla loro canzone segreta. Sarà presentato il brano con un arrangiamento nuovo rispetto all’originale, un’orchestrazione differente e una diversa tonalità, con le coreografie del corpo di ballo e dei performer che accompagneranno l’interpretazione.

La trasmissione di Serena Rossi sino ad ora ha ottenuto buoni ascolti, ma non è riuscita a sfondare come pensavano i produttori. A livello musicale sicuramente non è male e gli ospiti sul palcoscenico sono stati sempre personaggi importanti, ma nonostante tutto il programma non ha ottenuto risultati eclatanti dal punto di vista dell'audience. C'è chi sostiene che occorreva un ritmo maggiore e chi invece crede che doveva essere più popolare e magari artisticamente meno raffinata. Stasera, comunque nuova puntata e ancora una volta carrellata di ottimi ospiti.

