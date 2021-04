Quarto Grado, i casi di Denise Pipitone e Mauro Romano: le mamme non mollano

16 aprile 2021 a

Gialli e thriller italiani di nuovo al centro dell'attenzione di Quarto Grado, il programma in onda questa sera (venerdì 16 aprile) su Rete 4 a partire dalle ore 21.25. Ancora una volta al centro dell'attenzione della trasmissione i casi di Denise Pipitone e Mauro Romano e le speranze delle mamme che ancora sognano di ritrovare i loro figli, nonostante siano trascorsi anni dalla scomparsa. La vicenda di Denise Pipitone di recente è improvvisamente tornata al centro dell'attenzione della cronaca dopo la ragazza russa che cerca la sua famiglia e che sembrava somigliare proprio alla piccola scomparsa da Mazara del Vallo (in provincia di Trapani) il primo settembre del 2004.

E' iniziato un tam tam che è andato avanti per diversi giorni e non sono mancate nemmeno le polemiche ma alla fine gli esami del sangue hanno purtroppo confermato che la giovane russa non era Denise Pipitone. Storia tutto sommato simile quella di Mauro Romano, che fu rapito a Racale di Lecce addirittura 44 anni fa. Aveva sei anni. Da allora sono state seguite decine e decine di piste per cercare di ritrovare quello che era un bimbo ma senza risultato. Ora la mamma ha dichiarato di aver riconosciuto il probabile figlio: sarebbe lo sceicco Mohammed Al Habtoor che ha due cicatrici uguali a quelle di Mauro ed è pronta a volare negli Emirati Arabi per il test del Dna.

La due donne, Piera Maggio e Bianca Colaianni, non hanno mai mollato e continuano a coltivare la speranza di rivedere i loro figli o almeno di scoprire la verità sulla loro scomparsa. La puntata di stasera di Quarto Grado, come al solito condotta da Gianluigi Nuzzi e da Alessandra Viero si focalizzerà in particolare su queste due vicende, ma ovviamente non solo. Affronterà anche altri casi e storie di cronaca che si sono verificate nel nostro Paese.

