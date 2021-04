Ballando con le stelle, Milly Carlucci sul tweet scandalo: "Andrò fino in fondo"

16 aprile 2021 a

a

a

Milly Carlucci è furiosa. E promette di andare in fondo alla vicenda che ha sconvolto tutti. Diverse ore fa, l'account ufficiale di Ballando con le stelle, su Twitter ha "repostato" un commento molto volgare. Probabilmente si è trattato di un gravissimo errore da parte di chi gestisce la parte social oppure di un attacco hacker. Mistero.

Video su questo argomento Torna "Notti sul Ghiaccio" con Milly Carlucci: c'è Valeria Marini Roberto Minelli

Sulla vicenda ha speso delle parole anche la Carlucci, che si è espressa con un paio di ‘cinguettii’.: “È un fatto gravissimo e intollerabile. Seguirò fino in fondo gli sviluppi“. Insomma, la conduttrice non usa mezzi termini e inchioda tutti. Sui social torna a parlare di quello che è accaduto nelle scorse ore e le sue parole potrebbero far tremare tutti.

Video su questo argomento "Ballando con le stelle", rissa in diretta tra Selvaggia e Platinette Roberto Minelli

Da indiscrezioni sembra che Milly andrà in fondo alla viceda della quale parla da due giorni tutta Italia, con una denuncia alla polizia postale. I responsabili di questo gesto potrebbero avere le ore contate. E la decisione di Milly, tra l’altro, questo potrebbe far tremare i piani alti di viale Mazzini. Un’indagine interna potrebbe far luce - più semplicemente - su quello che è accaduto nelle scorse ore. Adesso, però la regina del sabato sera di Rai1 sta già lavorando alla nuova edizione di Ballando con le stelle (dovrebbe andare in onda nel mese di gennaio 2022). Bocche cucite sul cast che si preannuncia scoppiettante. Piena di sorprese. Pare che ci sarà un vero super (ma davvero super) concorrente. Un big. Di chi si tratta? Presto per saperlo. Prima di tutto Milly deve risolvere questo piccolo e fastidioso problema legato all’account Twitter.

Video su questo argomento Milly Carlucci, Albano e Ferzan Ozpetek all'evento Senato e Cultura

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.