Freedom oltre il confine, sulle tracce dei templari e di Maria Maddalena. La tragedia dei Catari

16 aprile 2021 a

a

a

Freedom oltre il confine, stasera in tv, venerdì 16 aprile 2021, su Italia 1 a partire dalle ore 21.25. Roberto Giacobbo propone sette serate a tema, esaltando nuovamente le immagini più belle a cui saranno uniti nuovi contenuti. Sono gli Album di Freedom e il primo inizierà con un’indagine sulla misteriosa fine dei Templari: cosa sappiamo della scomparsa dei monaci guerrieri? E davvero molti indizi portano proprio alla famosa reliquia della sindone? E a proposito di templari, nel campanile della basilica di San Fermo di Verona è stata trovata una tomba che potrebbe appartenere proprio ad uno dei più antichi e gloriosi esponenti dell'Ordine, il catalano Arnoldo De Torroja.

A Propaganda Live dal futuro della ricerca alla necessità di musica

In Abruzzo visita alla chiesa di Santa Maria ad Cryptas che è stata finalmente riaperta al culto dopo il terremoto. E' quasi tornata alla sua bellezza e storicamente è stata sempre molto importante perché custodisce opere d'arte e più di una storia misteriosa. Nuovo blitz in Francia per i misteri di Rennes-le-Château e per raccontare le ultime scoperte nel paese che secondo molti custodirebbe un misterioso tesoro. Sempre in Francia, Freedom sulle tracce di Maria Maddalena, uno dei personaggi più affascinanti e dibattuti di tutta la cristianità.

Isola dei famosi 2021, Francesca Lodo: lacrime in diretta, lettera fortissima della madre

Ma perché occorre andare nel sud della Francia per indagare su Maddalena? Sarebbe fuggita dalla Palestina con una barca e approdata in Provenza dove avrebbe diffuso la parola di Cristo. Giacobbo arriverà davanti a quella che viene considerata la sua tomba. E sempre nel sud della Francia, tra Carcassonne e a Montségur, Giacobbo racconterà la fine di un popolo che fu sterminato per la sua fede: i Catari. Considerati eretici, uomini, donne e bambini furono cacciati ed uccisi soltanto per motivi religiosi. Le telecamere entreranno nella grotta dove si rifugiarono gli ultimi cinquecento Catari. Infine in Campania sulle tracce del Santo Graal: alcuni indizi infatti portano a Napoli e nel castello Maschio Angioino. Perché? Freedom seguirà le tracce del libro di luce.

Ascolti tv, Un passo dal cielo supera l'Isola dei famosi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.