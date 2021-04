Oggi è un altro giorno, gli ospiti e gli affetti stabili di Serena Bortone del 16 aprile

16 aprile 2021 a

Oggi è un altro giorno torna su Rai 1 a partire dalle ore 14. Ecco gli ospiti e gli affetti stabili al centro della puntata del programma condotto come sempre da Serena Bortone in questo venerdì 16 aprile, ultimo appuntamento della settimana.

Ad affiancare la conduttrice come affetti stabili ci sono l'ormai noto Massimo Cannoletta, pluricampione del gioco a quiz di Rai 1, l'Eredità, che conduce anche una rubrica culturale all'interno del programma. Ma anche la giovane cantante Jessica Morlacchi, fondatrice dei Gazosa e autrice della canzone www.mipiacitu che fu uno dei tormentoni estivi dei primi anni Duemila. Insieme a loro Minnie Minoprio, ex showgirl e cantante italo-inglese, che negli anni Settanta diede "scandalo" per alcune foto nuda su Playboy e per alcuni esibizioni televisive considerate "troppo sexy" per la morale del periodo (tanto che su di lei venne presentata anche un'interrogazione parlamentare).

Tra gli ospiti ci sarà il pianista Memo, che come spesso accade delizia il pubblico con l'esecuzione di alcuni brani musicali. Ma non mancheranno altri personaggi e sorprese. La trasmissione conferma il suo successo e ormai ha conquistato uno zoccolo duro di telespettatori come dimostrano anche i dati dell'Auditel della giornata di mercoledì 14 aprile quando il salotto della Bortone ha è stato seguito 1.863.000 spettatori al 13.5 per cento share. Ma non sono mancate le punte di quasi due milioni di telespettatori. La formula ormai consolidata sembra dunque aver conquistato il pubblico di Rai 1 tanto che come annunciato nei giorni scorsi la programmazione continuerà fino a giugno e no fino a maggio come era previsto in un primo momento.

