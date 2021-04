Isola dei famosi 2021, Francesca Lodo: lacrime in diretta, lettera fortissima della madre

Francesco Fredella 16 aprile 2021 a

a

a

"La vita ti ha messo a dura prova, ma ti sei rialzata...", Francesca Lodo scoppia in lacrime dopo la lettera di sua madre. Ed è subito un momento indimenticabile all'Isola dei famosi. Si piange, si litiga, si sorride. Praticamente, accade di tutto. Ma come mai la Lodo non riesce a trattenere le lacrime? La lettera di sua madre è fortissima Facciamo un piccolo passo indietro: la donna si scusa con sua figlia per non averla aiutata in un momento particolarmente complicato della sua vita, quei mesi legati a a Vallettopoli.

Brando Giorgi lascia l'Isola dei Famosi: deve tornare subito in Italia

"La vita ti ha messo a dura prova ma ti sei sempre rialzata da sola, ti chiedo scusa perché non ti ho tenuta per mano", scrive la mamma della Lodo. Che scoppia a piangere. Rewind: Vallettopoli, l'inchiesta della Procura di Potenza tra il 2006 e il 2007, coinvolse molti personaggi noti. Un'inchiesta mediatica molto forte, che fece clamore (molti filoni vennero archiviati). La Lodo, ex letterina, vide la carriera stroncarsi sul nascere proprio a causa di quell'inchiesta. Un periodo buio per la showgirl, che ha dimostrato grandi doti anche al cinema.

Elisa Isoardi lascia l'Isola dei famosi: l'infortunio all'occhio è più grave del previsto

"Mia mamma - spiega Francesca - mi ha chiesto scusa perché c’è stato un periodo della mia vita, dieci anni fa, molto importante e doloroso e mia madre non ha perdonato certe mie affermazioni durante Vallettopoli. C’è stata un’inchiesta durante quel periodo dove io avevo detto determinate cose sulla mia vita e sono passata come la persona che non ero e mia madre in quel momento c’è rimasta molto male. In quel momento della mia vita sono rimasta sola, tutte le persone che avevo accanto a me mi hanno voltato le spalle. Sono uscita dal mondo della televisione solo con il volere di poter dimostrare quella che sono realmente e non quella che la gente ha pensato che fossi".

Ascolti tv, Un passo dal cielo supera l'Isola dei famosi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.