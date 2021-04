Wanda Nara, l'amore per Milano e i pensieri per la Juventus

16 aprile 2021 a

C'è una passione che nessuno riesce a togliere a Wanda Nara, è quella per Milano. La moglie di Mauro Icardi, attaccante del Paris Saint Germain, non ha mai fatto mistero di amare la capitale economica del Paese. Non solo, appena possibile tutta la famiglia ci torna, lei è protagonista sempre di iniziative imprenditoriali e ovviamente sui suoi profili social ufficiali fioccano le foto. Nell'ultima posa soddisfatta e il post è composto da una sola parola: Milano. Accanto un cuoricino giallo. Pantacollant super attillati, giacca jeans, scarpe da tennis. Look informale, insomma.

E' una vera e propria dichiarazione d'amore, cosa che del resto la showgirl argentina ha fatto già altre volte. E non è un caso che sono proprio tanti milanesi a premiare la foto con il like e a commentarla piacevolmente. Probabilmente sia Wanda Nara che Mauro Icardi si sono pentiti della scelta di lasciare l'Inter a favore del Paris Saint Germain. Nelle ultime ore si sono moltiplicate le indiscrezioni secondo cui l'attaccante potrebbe tornare in Italia e vestire la maglia della Juventus. Che non si sia pienamente ambientato nel calcio francese è ormai chiaro a tutti, così come che abbia voglia di tornare a calcare i campi italiani. Il rientro a Milano è improbabile, così aumentano le possibilità che finisca per indossare la maglia bianconera che consentirebbe di rientrare in Italia, lottare per lo scudetto e avvicinarsi molto alla città più amata, appunto Milano.

Ovviamente dal punto di vista ufficiale tutti negano una possibile trattativa, ma sembra che i primi approcci ci siano già stati. Del resto la Juve deve pensare anche al futuro e se Cristiano Ronaldo a 36 anni ormai è vicino alla fine della carriera, Icardi ne ha 28 appena compiuti e quindi ha ancora diverse stagioni davanti. Insomma una operazione possibile, anche se complessa. E Wanda Nara strizza l'occhio continuando a postare immagini italiane.

