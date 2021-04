Ascolti tv del 15 aprile, Un passo dal cielo batte l'Isola dei famosi

16 aprile 2021 a

Ascolti tv, nella serata di giovedì 15 aprile Un passo dal cielo supera l'Isola dei famosi. La fiction di Rai 1 con Daniele Liotti ed Enrico Ianniello è stata il programma più visto della prima serata televisiva, con 4.913.000 spettatori e il 20.8 per cento di share (in lieve calo rispetto agli altri due episodi della scorsa settimana).

Due nuovi episodi di Un passo dal cielo 6 in prima serata su Rai 1

Al secondo posto, L’Isola dei Famosi su Canale 5, con 2.942.000 spettatori e il 17.1 per cento di share. Terzo piazzamento per il grande calcio con Diretta Gol - Europa League su Tv8, con 1.448.000 spettatori e il 5.5 per cento di share. A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: La Fredda Luce del Giorno su Italia 1 (1.416.000 spettatori, share 5.5 per cento), il film in prima tv Il professore cambia scuola su Rai 3 (1.301.000 spettatori, share 5.1 per cento), Dritto e Rovescio su Rete4 (1.071.000 spettatori, share 5.7 per cento), Piazzapulita su La7 (881.000 spettatori, share 4.8 per cent), È Già Ieri sul Nove (441.000 spettatori, share 1.8 per cento); in ultima posizione Anni 20 su Rai 2 (414.000 spettatori, share 1.7 per cento).

