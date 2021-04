Minnie Minoprio, la "svampita" e le foto nuda su Playboy. Interrogazione parlamentare perché "troppo sexy"

16 aprile 2021 a

Minnie Minoprio, nome d'arte di Virginia Anne Minoprio, è una cantante jazz anglo-italiana, con un passato da showgirl e attrice. Oggi ha 79 anni e sarà uno degli "affetti stabili" della puntata del programma di Rai 1 di Serena Bortone, Oggi è un altro giorno. Fu una dei primi personaggi televisivi che diede "scandalo" sul piccolo schermo, sia perché ritenuta "troppo sexy" che per le foto nuda su Playboy.

Esordì a soli 15 anni nei teatri inglesi, ma l'arrivo in Italia è dovuto alla sua scoperta da parte di Walter Chiari e Lelio Luttazzi. All'inizio degli anni Settanta raggiunse il successo popolare incarnando il personaggio della svampita, in seguito alla sua apparizione nella rivista televisiva Speciale per noi, nella quale accompagnava, con voce e movenze sensuali, "Quando mi dici cos"ì, sigla di chiusura della trasmissione cantata da Fred Bongusto. La sua esibizione provocò perfino un'interrogazione parlamentare, perché ritenuta "troppo sexy", secondo i canoni della morale dell'epoca. Partecipò nel 1972 al varietà Sai che ti dico?, con Raimondo Vianello e Sandra Mondaini, e alla radio nella trasmissione Gran varietà.

Nel 1978 diede nuovamente "scandalo" posando nuda per la rivista Playboy. Nel 1968 si sposò con Giorgio Ammanniti, dal quale ebbe il figlio Giuliano. Il matrimonio, tuttavia, durò solo undici anni e in seguito si risposò con il musicista Carlo Mezzano. Dagli anni Ottanta si dedicò prevalentemente alla musica: dimenticati i panni di "svampita", è tornata al jazz diventando un'apprezzata interprete e formando un gruppo, il Minnie Minoprio Jazz Quartet con Luca Ruggero Jacovella, Valerio Serangeli, Bruno Lagattolla), con il quale si esibì in tutta Italia. L'ultima partecipazione cinematografica risale al 2005 nel film di Franco Nero "Forever Blues". Oggi, come detto, sarà una delle protagoniste della trasmissione di Rai 1 a fianco di Serena Bortone e i suoi ospiti.

