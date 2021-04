Elisa Isoardi lascia l'Isola dei famosi: l'infortunio all'occhio è più grave del previsto

16 aprile 2021 a

Elisa Isoardi lascia l'Isola dei famosi e il reality di Canale 5 perde così una delle concorrenti più amate e seguite di questa edizione. Purtroppo l'infortunio all'occhio si è rivelato più grave del previsto e gli accertamenti medici a cui la conduttrice televisiva ed ex modella si è sottoposta in Honduras hanno sconsigliato un proseguo dell'avventura come naufraga e le hanno imposto il rientro in Italia per alcune visite più approfondite.

Ad annunciare l'addio al reality, dopo un mese di permanenza sull'isola, è stata la stessa Isoardi nella puntata di ieri, giovedì 15 aprile, di cui proponiamo un estratto video tratto dall'account Twitter ufficiale del programma di Canale 5. Nessuno, inizialmente, si sarebbe aspettato che quello che sembrava un piccolo infortunio avrebbe invece potuto provocare l'addio al programma da parte della Isoardi. Ad inizio puntata, infatti, Vera e Miryea avevano detto che le era entrata solo della sabbia in un occhio, poi la stessa Isoardi aveva specificato che in realtà si era trattato di una scintilla scaturita dal fuoco con cui le tre "amazzoni" avevano cucinato la sera precedente. Dai primi esami eseguiti in Hondurs, tuttavia, era stato escluso qualsiasi genere di lesione o interessamento della pupilla o della cornea, come aveva detto la stessa Isoardi ricomparendo nella puntata, visibilmente bendata.

Poi, sempre durante la trasmissione - ondata in onda in differita - Elisa si era dovuta allontanare per effettuare nuove verifiche, accompagnata da Massimiliano Rosolino. Infine, poco dopo la mezzanotte, l'annuncio addolorato, misto a commozione, di dover lasciare l'isola. Nella stessa puntata, e per un motivo quasi analogo, anche Brando Giorgi aveva dovuto abbandonare il reality per far rientro in Italia per una serie di accertamenti agli occhi. La produzione ha infatti specificato che "prima viene la salute dei concorrenti", poi le esigenze del programma. resta ora da vedere se e con chi i due naufraghi saranno "rimpiazzati".

