Gianluca Vacchi, operata la figlia di 5 mesi: "Giorni difficili". Il post che commuove

Momento delicato per Gianluca Vacchi che ha condiviso con i suoi fan. L'uomo, il personaggio, il vip dei social noto soprattutto o esclusivamente per i suoi video di grande intrattenimento, stavolta racconta un momento della sua vita privata difficile che riguarda la sua bimba. La sua piccola Blu Jerusalema, la figlioletta di cinque mesi nata dal rapporto con la compagna Sharon Fonseca, è stata infatti operata per correggere una pesante malformazione.

Blu Jerusalema è nata con la palatoschisi congenita, una malformazione genetica che colpisce un soggetto su mille, nella maggior parte dei casi di sesso femminile. Una malformazione che comporta e invalida il pieno contatto fra la zona del naso e della bocca. In foto, quella pubblicata nel profilo Instagram da Vacchi, la piccola ha anche una vistosa fasciatura al braccio. Questo che segue è il messaggio di Gianluca Vacchi, scritto in tre lingue diverse.

"Lunedi il nostro piccolo angelo Blu, è stata operata per correggere la palatoschisi congenita. Sono stati giorni molto difficili, vedere una creatura innocente soffrire è un esperienza molto provante. Lei, con la sua dolcezza e la sua forza , ha attraversato questa tempesta con la calma e la forza di cui Dio l’ha dotata . Sono orgoglioso di essere suo padre e non laverò mai la maglia col suo sangue delle prime ore post operatorie nelle quali le mie braccia erano la sua unica certezza…voglio che rimanga ogni ricordo interno ed esterno di questa profonda lezione di coraggio che questo piccolo angelo ha dato a me e a Sharon.

Adesso siamo a casa e ringraziando Dio rivolgiamo un pensiero di solidarieta’ a tutti i genitori che stanno affrontando un problema di salute con le loro creature".

Un post che ha avuto attenzione, condivisione e che ha toccato davvero molti fan".

