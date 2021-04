Isola dei famosi, Brando Giorgi abbandona per un problema agli occhi; torna in Italia per le visite mediche

15 aprile 2021 a

Isola dei famosi, Brando Giorgi abbandona il reality di Canale 5 per un problema agli occhi. Il naufrago deve far rientro in Italia per visite mediche approfondite. Ad annunciarlo, a inizio puntata, è stato Massimiliano Rosolino (di seguito il video tratto dall'account Twitter ufficiale del programma).

Giorgi non ha quindi avuto le condizioni sanitarie minime per continuare il programma e, come detto da Rosolino, "la sicurezza dei concorrenti viene prima di tutto" e non essendoci in quella zona dell'Honduras strutture sanitarie idonee per approfondire il problema oculistico riscontrato da Giorgi, sono venute meno le condizioni per cui poter continuare l'avventura sull'isola. Questo è stato il secondo colpo di scena dell'inizio di questa nona puntata del reality di giovedì 15 aprile. In apertura, infatti, è stata data la notizia di un infortunio a un occhio anche per Elisa Isoardi, che non è comparsa insieme alle altre due "amazzoni" - Vera e Miryea - che si sono imbarcate per raggiungere Playa Palapa.

Elisa Isoardi si infortuna all'Isola dei famosi: ecco cosa è successo

Si è temuto, inizialmente, che la conduttrice tv dovesse lasciare il programma, visto che una scintilla del fuoco acceso per cucinare le è finita in un occhio. A raccontare l'accaduto è stata lei stessa, dopo essere ricomparsa, bendata, ed aver rassicurato tutti sulle sue condizioni di salute. Elisa quindi potrà continuare nel reality, mentre Brando deve gettare la spugna. Entrambi sono tra i concorrenti più amati e seguiti dal pubblico di Canale 5, nonché tra i più accreditati alla vittoria finale. Ora resta da vedere se le produzione vorrà rimpiazzare Brando Giorgi con l'ingresso di un nuovo concorrente. Intanto nella puntata di oggi bisognerà vedere chi dovrà lasciare l'esito sulla base dell'esito del televoto: in nomination ci sono Fariba, Roberto e Valentina.

Isola dei famosi, Fariba, Roberto e Valentina in nomination

