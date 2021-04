Isola dei famosi, infortunio a un occhio per Elisa Isoardi: annuncio choc

15 aprile 2021 a

Isola dei famosi, la puntata di giovedì 15 aprile si è aperta con un annuncio choc: Elisa Isoardi ha subito un infortunio a un occhio. A dare la notizia, in apertura della nona puntata, è stata la conduttrice Ilary Blasi e a confermarlo sono state anche Vera e Miryea.

La naufraga, una delle tre "amazzoni", non è apparsa insieme alle altre due concorrenti, che hanno confermato l'infortunio. "Probabilmente le è entrata della sabbia in un occhio", hanno detto. Ma le sue condizioni sono ancora ignote, dal momento che nei primi minuti della puntata non è apparsa nè c'è stata alcuna dichiarazione o collegamento con la conduttrice tv. Vera e Miryea sono poi salite su un'imbarcazione per tornare a Playa Palapa; ora resta da vedere se la Isoardi tornerà a comparire durante la puntata o se dovrà essere medicata. Ieri, stava cucinando il riso quando si è alzato il vento e un pezzettino di brace è saltato e ha colpito l’occhio destro. La Isoardi ha lamentato subito il dolore, ha chiesto il coltello per vedere cosa avesse, ma Myrea l’ha rassicurata: “Non c’è niente, non vedo nulla sopra e sotto l’occhio, sciacquati con acqua, tanta acqua”.

Tuttavia, il consiglio non è stato risolutivo perché, al calar del sole, Elisa è stata prelevata da un barchino e portata al centro medico per degli accertamenti. Un colpo di scena che potrebbe mutare il corso del reality di Canale 5 dal momento che la Isoardi è una delle concorrenti più amate del programma, seguitissima anche all'estero, ed è considerata una delle possibili vincitrici di questa edizione dell'Isola dei famosi. Poi, a chiarire tutto, la stessa Isoardi che - bendata - ha raccontato l'accaduto rassicurando tutti sulle sue condizioni di salute. Problemi all'occhio anche per Brando Giorgi, che è stato costretto ad abbandonare il programma e rientrare in Italia per sottoporsi a visite mediche più accurate. A confermarlo, l'inviato in Honduras del programma, Massimiliano Rosolino.

