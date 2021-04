Stasera in tv 15 aprile, su Rai 2 ad Anni '20 lo scandalo vaccini in Puglia e il business della criminalità in mare

15 aprile 2021 a

Stasera in tv, giovedì 15 aprile, nuovo appuntamento con Anni '20, in onda su Rai 2 a partire dalle ore 21.20. Ecco alcune anticipazioni dei temi della puntata di oggi. Primo piano sullo scandalo dei vaccini in Puglia.

Ad Anni '20 si parla di affidi e ritardi della giustizia

Il programma, condotto da Francesca Parisella, è andato nella regione appena bollata dal Financial Times come esempio negativo di campagna vaccinale: mentre impiegati amministrativi e sedicenti caregiver hanno ricevuto le loro dosi, troppi anziani, dializzati e malati di Sla sono ancora in attesa della prima somministrazione. Ad Anni 20 anche la storia di un’infermiera, vaccinata, che ha scoperto di essere positiva al Covid, seppur asintomatica, con un’intervista a Francesco Vaia, direttore sanitario dello Spallanzani di Roma, e sempre in ambito sanitario, il racconto del primo trapianto italiano di trachea, effettuato all’ospedale Sant’Andrea di Roma su un paziente post Covid, danneggiato durante le manovre di intubazione. La puntata affronta anche, con un’intervista ad Alessandra Dolci, procuratore aggiunto e capo della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano, il tema delle mani della criminalità organizzata, tra usura e acquisizioni, sulle imprese del nord in crisi di liquidità e sul business delle mascherine e delle imprese funebri alimentato dal Covid.

Inchiesta sulle periferie di Milano, Napoli e Roma su Anni 20

Grande spazio, poi, alla questione migranti, con un reportage esclusivo tra le due sponde del mediterraneo dell’inviato di guerra Fausto Biloslavo che fa il punto sulle inchieste giudiziarie che coinvolgono le Ong del mare. Ospite in studio anche lo scrittore e attivista Jacopo Fo. Nel corso della trasmissione, infine, tappa a Torino, città del mistero e punto di partenza di un viaggio attraverso il mondo dell’occultismo e della parapsicologia che, tra suggestioni e truffe, genera un business miliardario. Sulle altre reti Rai, invece, c'è Un passo dal cielo 6 sul primo canale e il film Il professore cambia scuola sulla terza rete. Su Canale 5, invece, nona puntata del reality L'Isola dei famosi.

Ad Anni '20 si parla di Covid e terapie monoclonali

