Oroscopo del Corriere di venerdì 16 aprile 2021: le previsioni segno per segno.

ARIETE

Una forte delusione subita per colpa di una persona a voi cara vi butterà giù nell’umore: vi accompagnerà un nodo alla gola. Le bugie fanno male.

TORO

Non sembrerete ansiosi se avvertirete l’esigenza di portarvi avanti in qualcosa anticipando i tempi. Volete evitare lo stress da sovraccarico.

GEMELLI

Le certezze che avevate acquisito sono messe a rischio da un comportamento azzardato nei confronti del partner. Sarà un giorno complicato.

CANCRO

Oggi dovreste essere di buon umore, con una visione positiva che vi aiuterà ad affrontare gli imprevisti e i compiti della giornata con vitalità.

LEONE

Se vi sentite trascurati dal partner, capite se questo atteggiamento sia risolvibile o meno. Datevi il giusto valore e pretendete un altro trattamento.

VERGINE

Potreste avvertire un po’ di stanchezza e la routine potrebbe pesarvi più del solito, tanto che inizierete seriamente a pensare di prendervi una pausa.

BILANCIA

Oggi potresti sentirti indeciso, specialmente al mattino. Le azioni di altre persone potrebbero confonderti. Concentrati solo sui tuoi progetti.

SCORPIONE

Che giornata faticosa! Non meravigliatevi se non avrete voglia di praticare sport. Eppure, fidatevi: sarà solo questa la chiave per sentirvi meglio.

SAGITTARIO

Momenti di disagio, smania di libertà e fuga dalle responsabilità di coppia vi potrebbero portare davvero a compiere qualche brutto passo falso.

CAPRICORNO

Oggi gli sbalzi d’umore sono molteplici. In alcuni momenti ti sembrerà volare alto come un aquilone e un attimo dopo ti sentirai a terra.

ACQUARIO

Oggi potresti avere la tendenza a fare le cose che ti fanno sentire più a tuo agio. Una strada diversa dalla solita ti manderà allo sbando.

PESCI

Ci vorrà poco per rendervi nervosi, persino un banale acciacco. Anziché piangervi addosso come se si trattasse di chissà quale guaio, provate a distrarvi.

