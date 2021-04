Zenga, "da agente immobiliare a commentatore sportivo”. Il sogno e gli auguri speciali a Rosalinda

Francesco Fredella 15 aprile 2021 a

a

a

Zenga torna a parlare di Rosalinda Cannnavò. In un’intervista a RTL102.5 News Zenga jr dice: “Rosalinda a Tale quale show? Glielo auguro. Credo sia una trasmissione che faccia al caso suo”.

Rosalinda Cannavò, prima di Andrea Zenga l'amore con Giuliano: "Lui c'era quando pesavo 34 chili"

Ed, infatti, stando a quello che l’ex gieffino racconta, la Cannavò sta prendendo lezioni di canto. “E’ anche molto brava”, dice. Tutto questa, infatti, fa pensare ad un vero e proprio colpo di scena nella vita dell’attrice. Ora, come dice Zenga, si trova in Sicilia (dove vive la sua famiglia). La coppia sta cercando casa ed è proprio Zenga jr in prima persona a farlo, visto che fa l’agente immobiliare.

“Ho iniziato a fare questo mestiere ad ottobre. Poi sono entrato nella casa del Grande Fratello vip - dove sono rimasto due mesi. Adesso ho ripreso in mano la mia attività”, continua. Il suo Gf vip è stato terapeutico, visto che Andrea ha ricucito il rapporto con suo padre Walter (che non sentiva da molti anni).

Walter Zenga, i figli Andrea e Nicolò con Roberta Termali: la seconda moglie e il flirt con Mancini

“Stiamo cercando insieme di recuperare il tempo perso”, racconta a RTL102.5 News. Ma Zenga, che in passato è stato anche calciatore, ha un sogno: sogna di restare nell’ambito sportivo in un ruolo diverso: “Mi piacerebbe avere una possibilità come commentatore sportivo”. Il suo desiderio, espresso in radiovisione tramite zoom, fa pensare subito ad un derby tra ex concorrenti del Grande Fratello vip: da una parte Oppini jr (juventino) e dall’altra Zenga jr (interista). Intanto, Andrea continua a lavorare come influencer e va fortissimo. Chi pensa che possa partire per Temptation island vip con Rosalinda sbaglia di grosso.

Rosalinda torna sul set? Spuntano quelle strane lezioni di canto. E Zenga fa una ricerca

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.