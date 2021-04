Isola dei famosi, anticipazioni della puntata del 15 aprile: Fariba, Roberto e Valentina in nomination

15 aprile 2021 a

a

a

Nuovo appuntamento questa sera, giovedì 15 aprile, con la nona puntata dell'Isola dei famosi 2021. Ecco alcune anticipazioni sulla puntata di oggi, condotta come sempre dalla padrona di casa Ilary Blasi, affiancata da Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini in qualità di opinionisti e da Massimiliano Rosolino "inviato" sulle spiagge dell'Honduras. Il momento più atteso della serata sarà, come sempre, l'esito del televoto: in nomination ci sono tre naufraghi, Fariba, Roberto e Valentina.

Elettra Lamborghini: "Dopo l'Isola dei Famosi lascio la tv e fuggo all'estero"

Intanto va detto che sarà la prima volta che il programma andrà in onda in leggera differita. Proprio per questo motivo il televoto è stato chiuso alle ore 16.30 di oggi. Questo per non accavallarsi con i ‘cugini’ spagnoli che stasera saranno in onda con Supervivientes su Telecinco (in diretta). Nella puntata di oggi ci sarà la “Cerimonia della Salvaciòn”: attraverso una prova ad hoc verrà proclamato il Leader Salvador, ovvero un naufrago che, oltre all’immunità, conquisterà la possibilità di salvare dal televoto uno dei suoi compagni nel corso di una vera e propria cerimonia sul mare. A Playa Esperanza il destino delle tre "amazzoni" Vera Gemma, Miryea Stabile ed Elisa Isoardi sta per essere nuovamente condizionato da un ritorno ufficiale in gioco.

Isola dei Famosi 2021, Drusilla Gucci eliminata: Andrea Cerioli vince il televoto

Come noto al pubblico che ha sempre seguito il reality di Canale 5, i concorrenti, ancora in gioco, sono Awed, Angela Melillo, Brando Giorgi, Francesca Lodo, Gilles Rocca, Paul Gascoigne, Roberto Ciufoli, Valentina Persia, Andrea Cerioli, Isolde Kostner, Beatrice Marchetti. Elisa Isoardi, Vera Gemma e Miryea Stabile, invece, sono attualmente su Playa Esperanza. Massimiliano Rosolino, come sempre, coordinerà le nuove prove che consentiranno ai naufraghi di aggiudicarsi importanti vantaggi per la vita sull’Isola. Appuntamento quindi in prima serata su Canale 5, a partire dalle 21.20, o in diretta streaming su Mediaset Play, disponibile su tutti i dispositivi mobili.

Isola dei famosi 2021, la Blasi sfotte Akash Kumar e si presenta: "Ciao, sono Ilary" | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.