"Ferragnez presto in politica". La provocazione di Gasparri. Loro replicano: "Tranquillo non vogliamo toglierti il posto"

15 aprile 2021 a

Un botta e risposta tra televisione e social. Da una parte Maurizio Gasparri dall'altra la coppia più famosa dei social, Fedez e Chiara Ferragni. A dare fuoco alle polveri nella serata di mercoledì 14 aprile è stato il parlamentare di Forza Italia che ha ironizzato sui Ferragnez che non ha escluso una loro discesa in campo sul modello di ciò che è avvenuto con il M5S si Beppe Grillo.

La notizia ha raggiunto in breve Fedez e la moglie impegnati a guardare un film. Il cantante non si è fatto pregare e in una diretta Instagram ha subito replicato: “Stavamo guardando un film bellissimo quando a un certo punto un mio amico mi dice che Maurizio Gasparri stava parlando di me e mia moglie in televisione. Domani mattina dovrò svegliarmi per vedere cosa ha detto Gasparri e credo proprio sia uno dei risvegli peggiori che si possano avere”, ha ironizzato. Sembrava finita lì, invece Fedez ha ricarato la dose bollando come una "boiata" la notizia che lui e Chiara possano scendere in politica. Nulla di più lontano, stando alle sue parole: "Scendere in politica per me è mia moglie viene subito dopo il diventare campioni di cricket professionisti e imparare a fare il nuoto sincronizzato, quindi Gasparri o meglio 'Gaspy', lo so che mi guardi di nascosto ti dico di stare tranquillo. Nessuno ti vuole rubare il posto. Stai lì dove sei magari però non starci troppo".

Poi in un altro video compare Chiara Ferragni con l'aria annoiata sul divano: "Sì, tranquillo Gaspy è più probabile che scenda in politica Maty (riferendosi alla loro cagnolina)”. Poi dal testo nella storia di Instagram si legge: “Scherzo Gaspy non mi querelare" e aggiunge scherzando: "Guarda di chi devi aver paura, guarda che sarebbe temibile", la ripresa si sposta sul cane che riposa sul divano.

