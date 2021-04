Ilaria Rossi, le voci di un flirt con Emanuel Caserio: "Siamo solo amici" l'attrice è single

15 aprile 2021 a

Ilaria Rossi è una delle attrici più in vista. Ha 28 anni e l’attrice nata e cresciuta a Firenze. Vista la sua partecipazione a Il Paradiso delle Signore nel tempo è cresciuta la curiosità sulla sua vita privata. In verità l'attrice toscana è piuttosto riservata e tiene lontano dai riflettori la sua sfera privata. Ufficialmente è single, nella sua vita attualmente non c'è un compagno. Nei mesi scorsi sono circolate voci su un suo presunto flirt Emanuel Caserio.

Ma è stata la stessa attrice a spegnere sul nascere le voci: “Io e Emanuel siamo solo amici, grazie per il vostro affetto” con queste parole la giovane aveva messo a tacere il gossip che da settimane la inseguiva. Ilaria Rossi ha recitato in fiction importanti come il bello delle donne e tutto può succedere. Ora la vediamo protagonista tutti i pomeriggi su Raiuno in quanto interpreterà Gabriella nella serie il paradiso delle signore. Inoltre Ilaria ha recitato una piccola parte di una produzione internazionale che Catch 22 accanto a George Clooney. La notorietà vera e propria è arrivata però nel 2018 grazie all’approdo nel cast de “Il paradiso delle signore”, che sta rappresentando per lei anche un’occasione per crescere professionalmente lavorando al fianco di colleghi conosciuti quali Vanessa Gravina, Roberto Farnesi e Roberto Alpi. Il suo personaggio, quello di Gabriella Rossi, è diventato via via sempre più importante. “Mi diverto nei panni di questa giovane donna E’ gentile, divertente e un po’ pazza, determinata a fare passi avanti sul lavoro che adora. Ma sentimentalmente è un po’ sballottolata e indecisa”, detto in un’intervista. Ma la vera passione di quando era giovane era il pallone. Infatti l’attrice ha giocato a calcio per molti anni sia come centrocampista che come portiere in una squadra della sua città.

Questo pomeriggio , giovedì 15 aprile, sarà ospite della trasmissione Oggi è un altro giorno in onda su Rai 1 dalle 14.

