Oggi è un altro giorno, la puntata di giovedì 15 aprile. Ilaria Rossi e Chiara Russo ospiti di Serena Bortone. La sorpresa di Massimo Cannoletta

Torna questo pomeriggio, giovedì 15 aprile, l'appuntamento con Oggi è un altro giorno il salotto televisivo condotto tutti i giorni da Serena Bortone su Rai 1. L'appuntamento, come tutti i giorni, è per le ore 14. La trasmissione conferma il suo successo e ormai ha conquistato uno zoccolo duro di telespettatori come dimostrano anche i dati dell'Autitel della giornata di mercoledì 14 aprile quando il salotto della Bortone ha è stato seguito 1.863.000 spettatori al 13.5% share. La formula ormai consolidata sembra dunque aver conquistato il pubblico di Rai 1 tanto che come annunciato nei giorni scorsi la programmazione continuerà fino a giugno e no fino a maggio come era previsto in un primo momento.

Nella puntata di giovedì 15 aprile saranno ospiti Ilaria Rossi e Chiara Russo attrici del Paradiso delle Signore la serie che va in onda tutti i giorni su Rai 1 proprio a seguire della trasmissione di Serena Bortone. Sarà l'occasione per parlare della carriera delle due attrici e della serie che ormai da diverse stagioni va in onda sul principale canale della tv pubblica.

Come sempre avranno spazio anche gli affetti stabili e gli ospiti fissi del salotto di Serena Bortone. Al pianoforte ci sarà Memo Remigi che farà rivivere emozioni di un tempo grazie alle sue canzoni. Inoltre faranno parte della squadra della trasmissione per questo pomeriggio Emanuel Caserio e Pietro Masotti. Inoltre, stando a quanto annunciato sul profilo Twitter di Oggi è un altro giorno il supercampione de L'Eredità Massimo Cannoletta sarà in missione in trasferta insieme a Jessica Morlacchi. Non è stato svelato di più sulla "missione". Per adesso i due hanno solo pubblicato un twitter dentro una carrozza del treno. Insomma, erano in viaggio verso una metà che per ora è misteriosa. "Dove starà portando la nostra dea bendata?", si chiede nel Tweet.

