Ascolti tv mercoledì 14 aprile: Commissario Montalbano sbanca: oltre 4 milioni di telespettatori

Vince ancora. Vince sempre. Anche in replica. L'episodio ’Salvo amato, Livia mia' della serie ’Il Commissario Montalbano', andato in onda su Rai1, ha conquistato gli ascolti della prima serata di ieri grazie a 4.504.000 telespettatori con il 19,57% di share. In seconda posizione ’Chi l’ha visto?’ che su Rai3 ha ottenuto un ottimo successo di pubblico con 2.896.000 telespettatori e il 12,79% superando Canale 5 che con ’Daydreamer’ ha totalizzato 2.274.000 telespettatori e il 10% di share.

Italia 1: il film ’King Arthur: Il potere della spada' ha registrato 1.246.000 telespettatori e il 5,3%, mentre Rai2 con la terza puntata di ’Game of Games - Gioco Loco' ha conquistato 930.000 telespettatori e il 3,92% di share. Su Retequattro la seconda puntata di ’Zona Bianca' è stata vista da 724.000 telespettatori pari al 3,46% di share mentre Tv8 con ’Name That Tunè ha interessato 729.000 telespettatori con il 3,2%. Su Nove ’Accordi & Dissacordi' ha ottenuto 507.000 telespettatori e il 2%. La7 infine con ’Atlantide' ha registrato 456.000 telespettatori pari al 2,6% di share.

Nell’access prime time vince Rai1 con ’Soliti Ignoti - Il Ritorno' che ha incassato 4.915.000 telespettatori e il 18,3%, mentre Canale 5 con ’Striscia la notizia' ne ha ottenuti 4.354.000 pari al 16,1% di share. Anche nel preserale la rete ammiraglia Rai è in testa con ’L’Eredità’ vista da 4.553.000 telespettatori pari al 23,4% di share. Canale 5 con ’Avanti un altro!’ ha totalizzato 3.613.000 telespettatori e il 19,1%. Nel complesso le reti Rai hanno fatto l«en plein’ aggiudicandosi la prima serata, con 10.274.000 telespettatori e il 38,68% di share, la seconda serata, con il 38,26% e 4.680.000 telespettatori, e l’intera giornata con 4.023.000 telespettatori e il 37,91% di share. Una serata che va in archivio con il successo, per altro atteso, de Il Commissario Montalbano su Rai1.

