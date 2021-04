Uomini e donne, Tina Cipollari spara su Gemma: "Sei un mostro"

15 aprile 2021 a

Non mancano le emozioni in questa fase di Uomini e donne, il programma condotto da Maria De Filippi in onda su Canale 5 tutti i giorni a partire dalle ore 14.45. E dalle anticipazioni web, anche la puntata di oggi (giovedì 15 aprile) dovrebbe essere particolare sotto diversi aspetti. Secondo i rumors il protagonista sarà il tronista Massimiliano visto che nei giorni scorsi oltre allo scontro tra Giacomo e Carolina, molto spazio hanno avuto Samantha e i suoi corteggiatori. In evidenza, quindi, il terzo tronista che sta portando avanti la conoscenza di Federica ed Eugenia. Forte attrazione fisica con la prima corteggiatrice, ma la seconda sembra più vicina a lui dal punto di vista caratteriale. Non è semplice gestire un doppio corteggiamento del genere, ma Massimiliano non si tira indietro e vuole cercare di capire bene quale è la strada migliore per il suo cuore.

Sul trono over potrebbe toccare ad Armando, che sta continuando a conoscere la nuova dama. Si dice molto preso nonostante Nicola la pensi in un altro modo, sostenendo che a suo avviso Armando sta mentendo e non è per niente attratto dalla signora. Ma ovviamente anche Isabella gioca un ruolo fondamentale, bella ed elegante. Chi si muoverà per cercare di convincerla e coinvolgerla? Di sicuro il corteggiatore non mancherà.

Resta ancora da chiarire il giallo su Tina Cipollari. Ci sarà oggi in puntata? Nelle ultime ore i fan continuano a chiedersi se abbia problemi, ma lei intanto attacca frontalmente ancora una volta Gemma. Lo fa dal settimanale Nuovo Tv, dove spara a zero sulla torinese. La rivista dedica la copertina e nel titolo spara a zero: "Gemma, tu sei un mostro. E purtroppo ti ho creata io". Secondo Tina, tra l'altro, è una donna priva di dignità. A suo avviso se l'avesse avuta avrebbe fatto scelte diverse.

