L'Eredità, chi è il campione Francesco Simonetta: le foto private, svelato l'amore segreto

E' già un personaggio. Ha preso il posto dell'avvenente Martina Crocchia nel cuore dei telespettatori del programma L'Eredità in onda su Rai1 ogni sera prima del tg delle ore 20. Parliamo del campione Francesco che ieri sera, mercoledì 14 aprile, ha portato a casa 52.500 euro, Una bella vittoria che ha scatenato l'attenzione sul personaggio, già molto amato. Francesco è davvero popolare.

Scopriamo chi è il campione de L'Eredità, programma condotto da Flavio Insinna. E di cose da scoprire, e da guardare grazie anche al suo profilo Instagram, ce ne sono. Francesco Simonetta (così all'anagrafe) è originario di Palmi in provincia di Reggio Calabria ma vive a Roma.

L'Eredità, Francesco Simonetta vince ancora: un'altra Ghigliottina da 105mila euro

Il campione del quiz show della rete ammiraglia Rai, è laureato in Scienze Naturali ed iscritto anche alla facoltà di Ecobiologia alla Sapienza, ha una passione per gli animali come dimostrano le foto che pubblica sul profilo Instagram.

Infatti, sono molte le foto di animali esotici che appaiono sulla sua bacheca e anche l’avatar scelto esalta questo suo amore. Non mancano poi altri riferimenti e anche una delle ultime foto apparse proprio di recente lo mostrano con un animale esotico che gli cammina addosso. Single, fidanzato, sposato? E' una delle domande che ogni sera davanti al piccolo schermo, molti si fanno. E la risposta arriva. Il giovane è fidanzato con Giulia e ha due animali ‘domestici’ molto originali (diciamo così): si tratta di un ghiro e due tritoni.

L'Eredità, il campione Francesco trionfa alla Ghigliottina con Indipendenza: per lui 52.500 euro

Un campione con una passione particolare e un amore per gli animali che denota la sua sensibilità che unita alla sua bravura ha permesso un bottino importante nella trasmissione di Rai1 dove ogni volta guadagna popolarità. Vedremo che cosa succederà stasera quando si presenterà da campione contro una agguerrita concorrenza, rivali che proveranno a spodestarlo perché L'Eredità mette ognuno in discussione ogni giorno.

