Alessia Marcuzzi, foto provocazione: "So buona, so dolce e so fresca"

"Buongiorno, so Alessia! So buona, so dorce e so fresca!". Con una foto particolarmente simpatica, Alessia Marcuzzi dà il buongiorno ai suoi oltre 5 milioni di follower. Lo fa con una immagine scattata da @alessandroperuggi mentre beve un bicchiere di latte, ovviamente ghiacciato stando alle sue parole. Come sempre subito migliaia di like, a partire da quello di Carlotta Maggiorana, già Miss Italia, che sottolinea: "Che bella!". E' un periodo molto particolare per Alessia Marcuzzi che non ha potuto partecipare martedì alla puntata de Le Iene perché il compagno è affetto da Covid, ma continua a essere presentissima sui social, aspetto che fa immaginare che comunque la situazione sia tranquilla.

Marcuzzi ormai è un vero e proprio simbolo, non soltanto della tv, ma anche dei social, considerato l'alto numero di follower. Oltre all'impegno nel mondo dello spettacolo, inoltre, si è dedicata anche all'imprenditoria e si è imposta come influencer. Massimo impegno e successi su successi che ovviamente hanno fatto lievitare anche i suoi guadagni. Stando alle cifre che sono state riportate dal sito uiltimaparola.come, Alessia Marcuzzi ottiene circa 90mila euro a puntata negli impegni televisivi con Canale 5, in particolare nei talent del passato.

Cifre attendibili? Forse. Di certo Alessia Marcuzzi è ormai considerata un vero e proprio punto di riferimento del Gruppo Mediaset e non è escluso che presto le venga affidato un nuovo programma, come è accaduto più volte in passato. Vero che ormai il martedì è un simbolo delle puntate de Le Iene, che presenta insieme a Nicola Savino, ma è altrettanto vero che per anni è stata la scatenata conduttrice di talent, molto apprezzata dai telespettatori. Nei mesi scorsi sono state numerose le indiscrezioni su possibili nuovi incarichi, ma per quest'anno non ci sono state grandi sorprese che probabilmente ci saranno nella prossima stagione televisiva del Gruppo.

