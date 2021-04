Selvaggia Roma nuda su Instagram. L'influencer lancia il concorso con un premio speciale

15 aprile 2021 a

a

a

Selvaggia Roma torna ad infiammare il suo profilo Instagram. L'influencer romana, concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip, ha postato una foto come mamma l'ha fatta. Nuda. Ovviamente le parti sensibili sono coperte da una posa strategica, ma in ogni caso la nuova uscita social ha scatenato i fans. Nella foto in bianco e nero appare senza nulla addosso con mani e gambe incrociate a coprire seno e parti intime. Ma basta in ogni caso per ammirare il corpo da urlo della ex corteggiatrice di Uomini e Donne e concorrente di Temptation Island.

In realtà la foto nuda è servita a lanciare un concorso tra coloro che seguono il profilo Instagram. Chi posta il commento più carino sarà inserito nelle sue storie. Ma, avverte Selvaggia Roma, niente volgarità. "L'amore è essenzialmente adesione dello spirito a un corpo nudo", scrive citando Nicolás Gómez Dávila per poi lanciare la "gara": "Ciao ragazzi oggi proviamo a fare un contest un pò differente: consiste nel fare uno screen di questo post e pubblicarlo sulla propria storia con una frase taggandomi. Ovviamente maleducati, volgari e imbecilli vari verranno immediatamente bloccati. La frase più particolare la riposto con i miei ringraziamenti".

Selvaggia Roma, balletto sexy per i fans. Il mini top non ce la fa a contenere il seno | Video

Nelle ultime settimane di semi lockdown la concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip ha infuocato più volte il suo profilo mostrandosi nuda o con poco addosso. Balletti, video e foto ammiccanti che hanno scatenato i fans. La popolarità della simpatica influencer romana è di nuovo salita dopo la partecipazione al reality più famoso d'Italia. La sua simpatia all'interno della casa più spiata della Penisola ha contagiato in molti. Negli ultimi tempi si era parlato di una sua partecipazione a L'Isola dei Famosi. In realtà nell'immediato l'influencer ha in cantiere un progetto legato al cinema con la partecipazione al docu-film Napule è dove interpreta un personaggio che si chiama Sabrina, che poi è il suo vero nome di battesimo.

Video su questo argomento Selvaggia Roma gioca in casa con la pallina da tennis. La vestaglia è mini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.