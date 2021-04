Wanda Nara, "fidati e dimenticherai il passato": foto sexy e i social si scatenano

14 aprile 2021 a

Wanda Nara, nuovo scatto sui social (il suo trafficato account Instagram) e nuova foto scattata a Milano dove si trova in questi giorni, che mette in evidenza le sue curve e scatena i tifosi del marito Mauro Icardi (attaccante del Psg), dell'Inter che è la sua ex squadra e della Juventus che potrebbe essere la prossima.

Wanda Nara eccola, sensuale nella foto dalla "sua" Milano e con un commento all'immagine postata che infiamma i follower. C'è chi scrive "bombaaa" e altri che vedono tutto con gli occhi di tifosi di calcio: "Andate a Torino, a Milano non vogliamo gobbi", con chiaro riferimento alla Juventus che radiomercato vuole come una delle prossime probabili destinazioni dell'attaccante Mauro Icardi, marito di Wanda.

In questo senso ciò che scrive Wanda nel post a corredo della fotografia è molto eloquente: "Se ti fidi di me posso farti dimenticare il passato", suona la traduzione italiana, una frase certo da interpretare e che magari i tifosi nerazzurri hanno compreso nel senso di un trasferimento alla Vecchia Signora, nemica giurata. Wanda, procuratrice del compagno calciatore, fa comunque notizia per le sue foto, le sue forme e la sua grande capacità social. In particolare su Instagram è una delle regine indiscusse e anche stavolta ha stupito. Valanghe di ammiratori che ogni istante della giornata attendono un suo post, come questo che è arrivato da Milano nella tarda serata di oggi mercoledì 14 aprile. Una foto dove appare sexy, ammiccante nella scollatura pronunciata e con la didascalia che forse ci parla di calcio, di futuro o di chissà che cosa. Wanda Nara piace perché è socìal: criptica a volte, in altre diretta. Sensuale e intrigante e chissà perché: ogni cosa che dice, scrive o sottende, parla di Mauro Icardi. E del suo futuro. O forse no è solo da ammirare.

