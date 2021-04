Luca Zingaretti, dopo il primo matrimonio l'amore per Luisa Ranieri e le due figlie

14 aprile 2021 a

Luca Zingaretti torna nelle case degli italiani con il suo personaggio più famoso: Il commissario Montalbano, fiction da sempre record di ascolti in Rai anche con le repliche. Come quella di stasera mercoledì 14 aprile 2021.

Ma chi è l'attore protagonista della longeva serie tv che si ispira ai romanzi di Camilleri? Luca, fratello maggiore del politico Nicola ex segretario del Pd, romano, compirà a novembre 60 anni. L'attore ha fatto sapere, nel corso di un’intervista a L’Espresso, che anche lui avrebbe dovuto intraprendere lo stesso tipo di carriera politica. Il calcio, da giovane ha giocato nel Rimini, e la recitazione poi, però, hanno contribuito a cambiarne la carriera. La svolta è la frequentazione dell’Accademia nazionale d’arte drammatica a Roma. Nel 1980 debutta a teatro, nel 1987 fa l'esordio al cinema (film Gli occhiali d'oro). Nel 1993 approda in televisione, con la miniserie dal titolo Il giovane Mussolini, dove veste i panni di Pietro Nenni. Qualche anno dopo interpreta il ruolo del mafioso Pietro Favignana ne La piovra 8, per poi raggiungere l’apice del successo grazie al ruolo del Commissario di polizia Salvo Montalbano. Una serie tv che gli ha permesso di diventare uno degli attori più famosi e apprezzati d’Italia, con un successo che continua ancora oggi. Nel frattempo ha continuato a lavorare anche per il grande schermo, con film come Tu ridi e L’anniversario che gli hanno permesso di essere candidato ai Nastri d’argento sia nel 1999 che nel 2000. Nel 2010 vince il suo primo Nastro d’argento come migliore attore non protagonista grazie ai ruoli in La nostra vita di Luchetti e Il figlio più piccolo di Pupi Avati. Zingaretti vanta anche una carriera da doppiatore (il personaggio di Marlin in Alla ricerca di Nemo).

Della sua vita privata si sa che nel 1997 è convolato a nozze con la scrittrice e giornalista Margherita D’Amico, con cui si è separato nel 2004, per poi divorziare ufficialmente nel 2008. In seguito l’attore ha ritrovato la felicità al fianco dell’attrice Luisa Ranieri, conosciuta sul set della miniserie televisiva Cefalonia.I due si sono sposati nel 2012 e dalla loro storia d’amore sono nate due figlie (Emma e Bianca).

