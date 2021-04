L'Eredità, colpaccio di Francesco Simonetta: vince alla Ghigliottina con un brivido

14 aprile 2021 a

Il campione de L'Eredità, nella puntata di oggi mercoledì 14 aprile 2021, è nuovamente Francesco Simonetta. Il giovane calabrese, ma residente a Roma, laureato in Scienze Naturali e iscritto a Ecobiologia, amante degli animali (in casa ha un ghiro e due tritoni), alla sua quinta Ghigliottina nel quiz di Rai1 condotto da Flavio Insinna, vince per la seconda volta e porta il suo bottino complessivo a 105mila euro.

Triello ricco di colpi di scena quello tra Loredana, Francesco e Monica. Il giovane Francesco ha la meglio rispondendo a una domanda sul giovedì nero della borsa di Wall Strett dopo aver rischiato di perdere nella pen'ultima domanda. Così il ragazzo originario di Palmi, in provincia di Reggio Calabria, vola alla sua quinta Ghigliottina con un bottino iniziale di 210mila euro che viene dimezzato in due occasioni. Così gioca per 52.500 euro. Deve legare le parole maestro, finale, velocità, piacere e felino. Dubbioso tra salto e balzo, sceglie invece brivido ricordandosi la canzone di Mina e Celentano. E fa bene perché è la parola vincente.

Negli ultimi mesi il quiz di Rai1 è stato caratterizzato da due campioni capaci di infrangere ogni record ma sopratutto catturare la simpatia del pubblico. Stiamo parlando di Massimo Cannoletta: il divulgatore salentino è stato capace di giocare 33 ghigliottine (21 il primato precedente), vincendo 8 volte e portando a casa un bottino di 280mila euro. Ma anche la bellissima Martina Crocchia, pole dancer di professione a Roma, eliminata recentemente, dopo 20 presenze alla Ghigliottina e un montepremi finale di 158mila euro che la mettono nella classifica delle migliori nella storia del programma condotto da Insinna. Tra i due aveva strappato un bottino di 141.250mila euro Claudio Sorrentino, l'operaio rocker di Zagarolo - si occupa di restauri ma si diletta a suonare in una band - capace di vincere tanto in poche puntate.

