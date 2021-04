Stasera in tv, 14 aprile, ad Atlantide speciale La guerra delle spie. Le anticipazioni e gli ospiti di Andrea Purgatori

14 aprile 2021 a

Stasera in tv, oggi mercoledì 14 aprile 2021, torna Andrea Purgatori con un nuovo speciale di "Atlantide – Storie di uomini e di mondi", la trasmissione d’approfondimento storico e culturale protagonista di La7 (ore 21,15). La puntata di oggi è intitolata “La Guerra delle spie” e, prendendo spunto dal recente arresto di un militare italiano accusato di essere una spia al soldo di Mosca, ripercorrerà il fenomeno dello spionaggio di Stato a partire dal secondo dopoguerra ai giorni nostri.

Nei giorni scorsi una notizia di cronaca ci ha fatto tornare ai tempi della Guerra Fredda: l’arresto a Roma di un ufficiale della Marina italiana, il capitano di fregata Walter Biot, accusato di essere un agente segreto che passava documenti segreti alla Russia di Vladimir Putin. In realtà però la Guerra Fredda non è mai finita e le agenzie di intelligence di Stato proprio in quest’epoca resa complicata da crisi economica e pandemia stanno rimettendo in campo le loro spie per studiare e prevedere le mosse degli altri Paesi. Uno scenario inquietante in cui l’Italia è tornata ad essere un crocevia di intrighi internazionali. A queste e ad altre domande proverà a rispondere stasera Atlantide.

Purgatori partirà dal caso Walter Biot e andrà avanti e indietro nella storia di Servizi segreti italiani, Cia, Kgb, MI6, Mossad mostrando operazioni, talpe, doppiogiochisti e traditori del Circo delle Spie. Parteciperanno alla puntata in qualità di ospiti: la giornalista Fiorenza Sarzanini; Alfredo Mantici, ex numero uno del Dipartimento Analisi del Sisde, il servizio segreto interno italiano; lo scrittore Eric Salerno; l’ex generale della Guardia di Finanza Umberto Rapetto. In studio ci sarà anche Mauro Biani, che disegnerà live una vignetta dedicata al tema della trasmissione. Oltre alla diretta tv il programma sarà anche in diretta streaming su La7.it (insieme a tutte le puntate precedenti di Atlantide).

