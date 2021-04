Enzo Miccio, l'amore per il fidanzato Laurent. Tutti matrimoni vip organizzati

14 aprile 2021 a

a

a

Enzo Miccio ospite stasera, mercoledì 14 aprile, della terza puntata di "Game of games" lo show di Rai2 condotto da Simona Ventura.

Conduttore televisivo, stilista, scrittore e wedding planner italiano, originario di Sangiuseppe Vesuviano ma cresciuto a Boscotrecase, Miccio compirà 50 anni il prossimo 5 maggio. Dopo aver frequentato lo IED Istituto Europeo di Design, si dedica all'organizzazione di eventi di moda e debutta nel mondo dell'organizzazione eventi e matrimoni nel 1999. Nel 2001 fonda la sua prima società di organizzazione e progettazione di eventi e matrimoni a Milano sino ad aprire nel 2009 apre una propria accademia, la Enzo Miccio Academy, dove impartisce sia corsi per gli organizzatori di matrimoni che per moda e cura della propria immagine.Dal 2006 organizza le nozze di alcuni personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport, tra cui Valeria Marini e Giovanni Cottone, Filippa Lagerbäck e Daniele Bossari, Imma Battaglia ed Eva Grimaldi, Afrojack ed Elettra Lamborghini.

Game of games, gli ospiti della terza puntata dello show di Simona Ventura

Ha esordito in tv nel 2005, sul canale Real Time, con il programma Wedding Planners, dedicato alla progettazione di matrimoni. Dal 2009 inizia la conduzione di Ma come ti vesti?!, sempre su Real Time, insieme a Carla Gozzi, nel quale i due stilisti di moda si prendono cura del rinnovamento del guardaroba e dell'aspetto di persone comuni. Dal dicembre 2011 si occupa della rubrica "L'eleganza del Miccio" per il settimanale Diva e Donna con commenti su stile e buon gusto e conduce insieme a Carla Gozzi il programma Shopping Night. Partecipa come opinionista con Cristina Parodi da Londra alla diretta televisiva Royal Wedding, condotta dalla giornalista Cesara Buonamici su Canale5 per il matrimonio del principe William e Catherine Middleton. Nel 2012 esordisce come romanziere pubblicando con Rizzoli un libro ispirato a Grace Kelly. Nel 2014 partecipa alla decima edizione dello show Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci su Rai1, in coppia con Alessandra Tripoli. Poi entra far parte della giuria di Notti sul ghiaccio, condotto da Milly Carlucci, e dà inizio al programma Real Time a Sanremo con Enzo in cui mostra i retroscena dello storico Festival di Sanremo e intervista e giudica gli stili degli artisti che si susseguono nelle edizioni.Giurato a Miss Italia, nel 2020 partecipa con Carolina Gianuzzi, sua assistente, al programma Pechino Express, classificandosi al secondo posto. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Enzo Miccio nel 2016 ha avuto una storia con Riccardo Marenghi. Successivamente Enzo ha conosciuto Laurent Miralles, un uomo di origini francesi che fa parte anche lui del mondo dello spettacolo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.