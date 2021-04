Restart, gli ospiti della puntata del 14 aprile su Rai 2: ci sono Enrico Giovannini e Flavio Briatore

14 aprile 2021 a

a

a

Nuovo appuntamento su Rai 2, in seconda serata, con Restart, il programma di politica e attualità condotto da Annalisa Bruchi e Aldo Cazzullo. Ecco anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, mercoledì 14 aprile.

Game of games, gli ospiti della terza puntata dello show di Simona Ventura

A partire dalle ore 23.20, al termine di Game of Games (lo show condotto da Simona Ventura) ci sarà un ampio approfondimento con Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, sui dossier più caldi, da Autostrade ad Alitalia, per arrivare al Recovery plan e alle grandi opere da realizzare subito. Nel frattempo la rabbia sociale esplode in piazza, la campagna vaccinale non decolla e ci si chiede se il Governo Draghi imprimerà davvero quel cambio di passo capace di far ripartire l’economia. Risponderanno alle domande l’imprenditore Flavio Briatore; Fabrizio Pregliasco, virologo e direttore Sanitario dell’Istituto Galeazzi di Milano; Luca Ricolfi, sociologo, esperto di analisi dei dati, e presidente della Fondazione David Hume a Torino; Valerio Rossi Albertini, fisico nucleare al Cnr; Alessandro Cecchi Paone, giornalista e divulgatore scientifico; il commercialista Gianluca Timpone e Carlo D’Ippoliti, docente di economia Università La Sapienza.

A Zona Bianca ospiti Sileri e Fedriga: si parla di Covid, tensioni sociali e il caso Ibrahimovic

Sempre in tema di talk show di politica e attualità, inoltre, in prima serata su Rete 4 c'è "Zona bianca", con ospiti il sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri e il nuovo presidente della conferenza unificata delle regioni, Massimiliano Fedriga. Su Rai 1, invece, film tv del commissario Montalbano e su Rai 3 nuova puntata di Chi l'ha visto?. Passando a Mediaset, oltre al talk show di Rete 4, i due film "Daydreamer" su Canale 5 e King Arthur su Italia 1. Su La7, invece, puntata del programma culturale di approfondimento, Atlantide. Per gli appassionati di politica, invece, sempre in seconda serata, appuntamento alle ore 23.45 su Rai 1 con Porta a Porta, che vedrà ospite il leader della Lega, Matteo Salvini.

Porta a porta, Matteo Salvini ospite di Bruno Vespa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.