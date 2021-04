Elettra Lamborghini: "Dopo l'Isola dei Famosi lascio la tv e fuggo all'estero"

14 aprile 2021 a

a

a

Tutti vogliono Elettra Lamborghini. L'ereditiera, cantante e popolare influencer (quasi 7 milioni di followers su Instagram), nell'ultimo anno è stata richiestissima in tv. The Voice, L'Isola dei Famosi, la docu-serie su Discovery Plus, Ex on the Beach e ora anche una serie a fumetti a lei dedicata. Poi numerose ospitate tra cui quella di stasera a Game of Games il programma condotto su Rai2 da Simona Ventura. Ora però la voglia di staccare. Anche per non rischiare la sovraesposizione.

Elettra Lamborghini, dal twerking a moglie devota di Afrojack: "Mai incontrato uomo più dolce"

"Partecipo all'Isola dei famosi e poi basta: mi fermo per un bel un po' di tempo" ha spiegato in una recente intervista concessa a Libero in cui ha raccontato anche i suoi esordio e il peso di portare il cognome Lamborghini. "Spesso è una grande rogna avere un cognome importante perché devi combattere sempre contro mille pregiudizi e non tutte le persone hanno piacere ad apparire vicino a te. All'inizio però la strada è più in discesa: un perfetto sconosciuto deve fare molta fatica per emergere. Però mica tutti i parenti dei vip sfondano! Una ragione ci sarà..." ha raccontato svelando pure il retroscena di aver pensato anche di cambiare cognome (è nipote di Ferruccio Lamborghini, fondatore dell'azienda automobilistica).

"Dopo l'Isola penso proprio che starò ferma per un bel po' di tempo. Probabilmente andrò all'estero. Nonostante le soddisfazioni lavorative, è stato un anno molto difficile per me: ho vissuto molti lutti e mi sono buttata sul lavoro. Forse ora è bene che stacchi un attimo per riprendermi al 100%. Ho bisogno di fermarmi, ma soprattutto voglio tornare a cantare" ha spiegato Elettra che nel febbraio 2020 ha partecipato al Festival di Sanremo con la canzone Musica per poi pubblicare La isla in collaborazione con Giusy Ferreri. Legata sentimentalmente al disc jockey olandese Afrojack (la coppia si è sposata lo scorso settembre a Ossuccio, sul lago di Como), è apertamente bisessuale.

Game of games, gli ospiti della terza puntata dello show di Simona Ventura

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.