Scintilla, la comicità di Gianluca Fubelli dal successo di Colorado a Enjoy

Scintilla, nome d'arte di Gianluca Fubelli, è un comico romano di 49 anni. Nella sua carriera ha vestito i panni dell'attore in diversi film, prima di iniziare il percorso di conduttore televisivo. Il suo percorso artistico è iniziato a fine anni Novanta: dal 1998 al 2013 ha fatto parte del gruppo I Turbolenti, con il quale ha vinto diversi premi e partecipato a numerose trasmissioni. Nel 2006 ha avuto una piccola parte nel film "Eccezzziunale veramente - Capitolo secondo... me" di Carlo Vanzina con Diego Abatantuono e nello stesso anno ha condotto con Enrique Balbontin una trasmissione comica su Paramount Comedy.

Ha recitato anche in L'ultimo crodino e Area Paradiso ed è stato co-protagonista nel film "Tutto molto bello" di Paolo Ruffini e in alcune opere teatrali. Ha partecipato a tutte le puntate di Colorado. Dal 19 dicembre 2016 fino al 5 giugno 2017 ha condotto su TV8 House of Gag insieme a Omar Fantini e dal 16 ottobre i due lanciano su Facebook la web serie "House of Web". Nel 2017 il grande salto in prima tv con la conduzione di Colorado, al fianco di Paolo Ruffini e Federica Nargi. Nel 2019 riprende la partecipazione a Colorado, ancora una volta al fianco di Paolo Ruffini con Belén Rodríguez. Nel 2020 partecipa al programma di Italia 1 Enjoy - Ridere fa bene condotto da Diego Abatantuono e Diana Del Bufalo. Stasera sarà ospite di Simona Ventura nella terza puntata di Game of Games su Rai 2. Ha scritto anche due libri: Il manuale dei Turbotabbies e Giulio Cesare imperatore maximo.

Per quanto riguarda la sua sfera privata è stato legato per anni a un'altra protagonista del mondo dello spettacolo. Si tratta della showgirl Elena Morali, ex concorrente della seconda edizione de La Pupa e il Secchione. I due si erano conosciuti proprio sul palcoscenico di Colorado, ma la loro storia è finita male. Si sono lasciati proprio quando stavano per sposarsi. Infatti Elena Morali, rientrata da l'Isola dei famosi lasciò il comico rivelando di aver baciato Marco Ferri, figlio dell'ex stopper dell'Inter Riccardo durante la partecipazione al reality. Dopo un periodo di burrasca tra i due sembravano essersi messe a posto le cose, invece poi la storia è finita definitivamente.

