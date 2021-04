Oroscopo del Corriere di giovedì 15 aprile: le previsioni segno per segno

14 aprile 2021 a

Oroscopo del Corriere di giovedì 15 aprile 2021. ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle per i segni zodiacali. Le previsioni per la giornata

ARIETE

Cercate di vivere questa giornata all’insegna della spontaneità. Quindi cercate di evitare anche piccole bugie nei rapporti che vi stanno più a cuore.

TORO

Volete dimostrare il vostro valore a chiunque vi troviate davanti. Concentrazione e forza di volontà saranno i vostri cavalli di battaglia.

GEMELLI

Si prospetta una giornata tranquilla sotto tutti i punti di vista, anche se le questioni sentimentali torneranno presto a farsi sentire.

CANCRO

Rimanete convinti delle vostre idee. Qualcuno oggi tenterà di farvele cambiare, cercate di non cedere. Sicuramente non ve ne pentirete.

LEONE

Tenete un profilo basso. Non lasciatevi andare in esternazioni che vi potrebbero mettere in difficoltà. Avrete altri giorni per brillare.

VERGINE

Rilassatevi. In questo periodo vi siete già presi a cuore troppe questioni che vi hanno scombussolato. Oggi concentratevi su cose leggere.

BILANCIA

Se la persona amata in questo frangente è un po’ assente, potrebbe voler dire che non le avete dato molte attenzioni. Analizzatevi bene..

SCORPIONE

Siete pronti a cambiare rotta? L’opportunità c’è e il momento è quello giusto. Fatevi sotto, i traguardi non mancheranno affatto!

SAGITTARIO

Non considerate scontata la persona con cui state da anni. Ha sempre qualche segreto da nascondere, misterioso e di sicuro interessante.

CAPRICORNO

E' arrivato il momento di farvi premiare per tutto quello che siete riusciti a mettere in pratica. Godetevi le lodi e adagiatevi sugli allori!

ACQUARIO

Se la valutazione che avete fatto è corretta, significa che a breve le cose cambieranno. Fatevi promotori di questa ventata di novità.

PESCI

Oggi sarà una giornata particolare e risulterà importante essere trasparenti per evitare di essere fraintesi. Mostrate il lato migliore di voi stessi.

